Olvídate de las medias en invierno, esta es la tendencia que propone Zara: minifalda con calcetines y mocasines

¡Nos encanta!

María Aguirre | Woman.es

Cada año cuando llega el frío, el debate medias sí-medias no se vuelve intenso. Están las que las demonizaron hace años y las que prefieren no ir a la última pero ir más calentita. Pero en los últimos tiempos los pantys cristal han vivido su particular resurrección y eso ha hecho que parezca más fácil acercar posturas entre ambos bandos, si tenemos en cuenta que los modelos fantasía estampados, de encaje o en plumetti se llevan la palma.

Incluso la tendencia ha ido más allá y aboga por combinar las medias con sandalias. Y, aun así, siguen existiendo múltiples reticencias a la hora de cubrir las piernas con este complemento antaño de carácter fetichista. La fórmula perfecta para llevar falda en invierno parece no existir pero, ¿y si te dijéramos que Zara ha dado con una solución intermedia fantástica?

El gigante de Inditex, siempre dispuesto a sacarnos del apuro y crearnos necesidades fashion, nos ha propuesto encontrar ambas posturas a mitad de camino y eso pasa por rendirnos ante algo tan sencillo como un par de calcetines.

Combinados con mocasines permiten que la piel quede al aire como las detractoras de las medias demandan pero permiten que nuestros pies estén protegidos de las bajas temperaturas como pedían las que se niegan a tiritar a todas horas en nombre de la moda.

Para que funcione este mix estilístico no hay demasiados requisitos, simplemente se trata de encontrar unos mocasines clásicos a los que poder sacar cierto regusto preppy y unos calcetines no demasiado altos, ya sean estos lisos en tonos oscuros o claros e incluso estampados aprovechando los simpáticos dibujos por los que apuestan cada vez más marcas.

Un combo que, aunque pueda parecer complicado, en la práctica puede ser tremendamente efectivo no solo con bermudas o minifaldas como propone Zara sino también con cualquier pantalón.