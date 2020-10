Ya tenemos el look favorito de Olivia Palermo para este otoño 2020, y lo mejor de todo es que lo podemos copiar porque solo necesitas básicos de armario.

Olivia Palermo nunca jamás nos defrauda. Ya sea con sus look más atrevidos e imposibles como el que llevó hace unos días con leggings y tul o con los más clásicos donde priman las prendas básicas como el que lució con trench y suéter de cuello vuelto. Y es que de la 'it girl' se puede esperar de todo cuando se trata de tendencias. Y si durante el verano nos dejó claro que los mocasines eran el calzado que iba con todo, ahora que han bajado más las temperaturas y que el otoño está por marcharse, Olivia no se ha quitado sus botas de estilo militar y eso solo quiere decir una cosa: que son tendencia.

La empresaria nos deja un día sí y otro también verdaderos lookazos. Ya sea pasando a su perro por la Gran Manzana o caminando junto a su esposo o una amiga siempre eleva cualquier prenda y estilo. Esta vez fue captada con Nicky Hilton, la hermanan de Paris, y aunque bastante más clásica que su último look de vestido de tul, leggings y botines, otra vez nos ha dado las claves de lo que se viene en invierno.

Ataviada con unos pantalones vaqueros con rotos en la rodilla y de color negro lavado, que ha combinado con un jersery blanco de punto y cuello alto y un abrigo cruzado XL de tono naranja -muy apropiado para este mes de Halloween- que ha rematado con sus botas militares favoritas negras y es que no deja de llevarlas ya sean en ese modelo más opaco o las más bajitas y brillantes que ha llevado en sus últimos looks y que incluso lució en Milán. No se ha olvidado de su mascarilla y el tono carey de sus gafas de sol combinan de maravilla con su abrigo.

Sí, nosotras también hemos pensado en que se trata de un look tan sencillo que podríamos imitarlo y estamos deseando llevarlo ya. Queda claro una vez más su capacidad para configurar estilismos elegantes y urbanos sin necesidad de arriesgas mucho y usando básicos de armarios.