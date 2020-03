Los pantalones más difíciles de llevar los tiene Olivia Palermo y ha encontrado una fórmula que puedes copiar tú también

No hay prenda que se le resista a la it girl.

Ser un icono de estilo de verdad conlleva, entre otras muchas cosas, saber enfrentarse a cualquier prenda y domesticarla con éxito. Y eso lo hace como pocas mujeres en el mundo Olivia Palermo. La "percha" personificada.

Si no sabes cómo sacarle partido a una prenda por mucho que te guste, busca en la hemeroteca looks de la neoyorkina, porque es un valor seguro. Y si no te lo crees, mira cómo ha resuelto el pantalón más difícil de llevar.

De estampado de cuadros amarillo y negro, pura estética punk. Pero ella le ha dado un toque chic, como a todo lo que se pone. Y siempre con el equilibrio justo para que el resultado sea óptimo. En este caso, ha mantenido la esencia original del pantalón en el calzado al combinarlo con unas botas negras de estilo militar en clave minimalista, pero ha roto completamente con esa línea en la parte superior del outfit al apostar por un plumífero corto con pelo en el cuello.

Son las plumas, de color rojo, lo que cambian por completo el resultado final del look, convirtiéndolo en un estilismo 'made in Olivia Palermo', ya que no se puede explicar de otro modo semejante fórmula ecléctica. Solo ella puede conseguir con un solo detalle cambiar por completo el sabor de boca que deja un outfit que en realidad tiene mayoría de recuerdos punk, ya que también hay que sumarle al pantalón y las botas la manicura, en color negro.

En lo que no ha innovado tanto la empresaria es el peinado, ya que ha resuelto el estilismo con el recogido exprés de moda: el moño alto, el peinado favorito de Katie Holmes, Eva González, Jennifer Lopez, Hailey Bieber, Blanca Suárez y muchas otras celebrities a las que hemos visto lucirlo en los últimos meses.