Menudo ojo ha tenido Laura Escanes en Zara, que ha encontrado un crop top blanco que es una maravillas

Venga, vamos a tirar de tópicos, porque es así: es un top muy top

Woman.es

Después de darnos mucha envidia con sus vacaciones en Menorca y sus bikinis de Women Secret, Laura Escanes ha vuelto a generarnos una necesidad con su último fichaje de Zara. Y, ojo, no es que no nos hubiéramos dado cuenta de lo bonito que era, que eso se ve a la legua, también nos ha dado una ideaza para combinarlo, sobre todo para las noches de verano o cuando no quieres llevar una falda que, quizá, sea el conjunto más típico.

- Sabemos de dónde es el bikini estampado que hace un pecho redondo y muy bonito que acaba de estrenar Laura Escanes

- Vestido parece, mono es. El look de Laura Escanes que llevaremos todo el verano por ser el más cómodo

Echando un vistazo a las últimas fotos de la escritora e influencer en su cuenta de Instagram, nos hemos dado cuenta de que teníamos ante nosotras una de las maneras más fáciles (y acertadas) de llevar un crop top y que fuera elegante. Laura Escanes ha estrenado un top blanco tipo bralette de encaje que nos ha enamorado.

A la venta en la web de Zara por 17,95€, Laura Escanes lo ha combinado con un pantalón blanco y unas sandalias de esparto con ligera plataforma. Perfecta.

Basándonos en las últimas tendencias que están arrasando estas últimas semanas en Instagram, tenemos claro que si hay una forma de combinar fácilmente los tops es con las faldas, sobre todo si son mini, pero Laura Escanes le ha dado una vuelta a la tendencia y ha optado por una versión más cómoda y perfecta para las noches de verano.