Nuria Val: "Es importante que la colección que represento concuerde con mis valores"

La defensa de un estilo de vida más sostenible es uno de los lemas de Nuria, también de Springfield, una de las firmas a las que se ha unido para promover una moda ética.

Aida Ortega | Woman.es Estilismo: Marta Lasierra Fotografía y vídeo: Alberto Saguar

Cuando llega septiembre siempre nos recorre una sensación de cambios, de nuevos comienzos y de la llegada del otoño. Dejamos atrás la época estival y nos recorre el nerviosismo de conocer qué nos deparará el cambio de estación.

La llegada de este mes trae consigo también “la vuelta a la oficina”, a los nuevos proyectos y a ratos tan increíbles como el que vivimos con Nuria Val, quien llegó con un look tan apetecible como la primera noche en la que tienes que levantarte a cerrar la ventana por el fresquito: un vestido largo y unas zapatillas blancas de Springfield, ¿se te ocurre mejor conjunto para afrontar estos meses?

Podríamos decir que su estilo es desenfadado, pero este es un término tan manido que preferimos describirlo como relajado, natural y libre, muy ella. Nuria comenzó su andadura con la marca en primavera/verano siendo embajadora de la colección de lino, y ahora da voz a la colección RECONSIDER de Springfield, una opción más sostenible de prendas respetuosas con el medio ambiente y que este año se centra en su iniciativa h20. Propuesta que, a través de su programa basado en el uso de tecnologías láser y ozono, consigue ahorrar grandes cantidades de agua y energía comparado con técnicas tradicionales. Esta temporada se centra en el tema de los vaqueros, reduciendo la cantidad de agua utilizada para elaborarlos y promoviendo ‘#BosqueSpringfield’, una acción con la que han plantado un árbol por cada jean vendido: 'One Pair of Jeans = One Tree'. La cifra ha llegado a los 30.000 y comenzarán a plantarse en un bosque situado en el término municipal de Caleruega, provincia de Burgos, una zona completamente deforestada y de alto valor ecológico. Tal y como nos confiesa Nuria: "Es un lujo formar parte del universo Springfield".

Amante de la naturaleza y con la sostenibilidad por bandera, esta empresaria tiene su propia marca de belleza, Rowse, y un perfil de Instagram en el que perderte entre paisajes inimaginables donde combina moda, arte y su lado más natural.