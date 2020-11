Nuria Roca sabe que estos son los pantalones vaqueros que mejor quedan con unas botas

Los jeans que necesitas para tu día a día los ha encontrado la presentadora.

Acostumbradas como estamos a que nos deslumbre con todo un mundo de color en el que los tonos flúor son los reyes y piezas de lo más especiales como un traje de terciopelo inundan su armario, se nos hace raro que Nuria Roca nos regale un look tan sobrio como el que ha lucido en las últimas horas. Y ojo, no porque no nos guste sino precisamente por todo lo contrario.

Botines tipo chelsea negros, jersey fino y holgado a juego, bolso pequeño y vaquero corto, ancho, desgastado y roto. Cuando sueles vestir de forma tan rompedora, se puede sorprender con un outfit compuesto por unos elementos tan sencillos como los mencionados.

Pero lo cierto es que nos encanta, y más sabiendo que podemos utilizarlo como inspiración porque son básicos que atesoramos también nosotras.

Como es habitual en la presentadora valenciana, dentro del look en cuestión hay numerosas prendas recicladas de temporadas anteriores, y ella lo reconoce con una naturalidad que es digna de agradecer. Saber que las celebrities también reutilizan ropa es un alivio, una forma de acercar la distancia sideral que nos separa a las terrícolas de ellas.

En concreto, las botas y el jersey, no pertenecen a colecciones actuales, aunque tampoco es muy complicado encontrar productos similares este otoño en los catálogos de las distintas firmas de ropa y calzado -los special prices de Zara son una genial opción para ello-.

Lo más llamativo del estilismo es seguramente el vaquero, un diseño de Levi's que, al ser cropped, permite lucir una bota de manera mucho mejor que con otro tipo de jeans o, en su defecto, puedes también apostar por unas zapatillas y hacer como Sarah Jessica Parker al combinarlas con unos calcetines altos que queden bien a la vista. Una manera de ganar unos centímetros por el simple hecho de ser más corto que merece la pena apuntarse como truco para el día a día.