El truco de Nuria Roca para sorprender con un traje

Nueva lección de estilo de la presentadora de verde y con camisa brillante para estrenar 'Family Feud', el nuevo show en el que ejerce de maestra de ceremonias.

Julia García

Nos encantan los trajes. En todas sus versiones: clásicos, estampados, con bermudas, con chaquetas oversize, en dos colores, de tejidos fantasía... sea como sea, es un genial recurso en múltiples contextos por lo bien que se suele adaptar a estilismos que dicen cosas completamente diferentes.

El único inconveniente que a veces se le puede encontrar es que se pase de sobrio. Pero contra eso hay varios remedios y Nuria Roca lo sabe. Ella que es toda una experta a la hora de mostrar el lado más alegre de cualquier prenda -sus mezclas de colores aparentemente imposibles que terminan en éxito son de sobra conocidas-, ha demostrado que tampoco se le resisten los dos piezas en este sentido.

Para el estreno de su nuevo proyecto televisivo que nada tiene que ver con 'El hormiguero', el concurso de famosos 'Family feud', la presentadora ha optado por un estilismo que contaba como elemento principal con un traje pero que era de todo menos convencional.

Empezando por el color, un intenso verde realmente favorecedor que ya es toda una declaración de intenciones, y siguiendo por su diseño, ya que es de pantalón recto de talle alto con una blazer cropped que termina a la altura de la cintura para estilizar al máximo a quien lo lleva. Un diseño de French Connection que ha causado sensación.

Pero es que no queda ahí la cosa porque a la acertada elección del traje hay que unir los elementos de los que lo ha acompañado que no han sido otros que unas sandalias de tacón y una camisa completamente plagada de lentejuelas. Un truco que no se nos había ocurrido y que ya hemos anotado para que nos sirva de inspiración.

Nada de básicos, el brillo ha marcado la pauta. Abrochada hasta el último botón y en color plateado, Nuria Roca ha logrado marcar la diferencia gracias a esta blusa deslumbrante de The 2nd Skin Co perfecta para un look de noche con la que ha roto con cualquier norma no escrita en torno a la sastrería.