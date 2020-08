"Mi postura posturera de vacaciones, así estoy todo el día, 'anclá'... He cortado justo donde empieza el michelín". Pero ¿qué dices Nuria si estás estupenda, con o sin michelín?

Con el sombrero y gafas de sol Nuria Roca ha compartido en sus redes sociales algunos de sus momentos de relax, en una playa de Sancti Petri. La presentadora está disfrutando de la costa gaditana con su marido, Juan del Val, y sus hijos, Olivia, Pau y Juan.

Como no podía ser de otra forma Nuria no ha fallado en cuanto a sus estilismos se refiere. Y no solo porque en su maleta de verano ha metido los bañadores y bikinis más bonitos y favorecedores que hemos visto este verano, sino porque la presentadora ha aprovechado al máximo de este tiempo y se muestra sonriente y muy positiva en cada imagen que comparte.

Otra cosa que ha dejado claro es que se mantiene de maravilla. La presentadora se cuida todo el año y eso se nota ahora que lleva bikini, aunque ella diga que tiene 'michelín'. "Mi postura posturera de vacaciones, así estoy todo el día, 'anclá'... He cortado justo donde empieza el michelín", escribía Nuria junto a esta foto. La verdad es que ella no necesita taparse nada porque está estupenda con o sin 'michelín'.

Pero no vamos a negar que su consejo nos parece de lo más curioso y práctico. Según hemos podido revisar en varias de sus publicaciones la presentadora suele sentarse en una posición cómoda, con una mano reposando sobre su pierna y toma recorta la imagen justo por debajo del pecho. Así qué hemos decidido probar su truco y ver si nos funciona también.

Su mensaje ha causado gracia entre sus seguidoras, entre las que está la actriz Maribel Verdú, quien no ha tardado en comenta "Jajajaja, ¿michelín tú?". "¿Michelín? Yo quiero tus Michelines", escribía otra de sus seguidoras.

Nuria presumió de tipazo con bikini de la firma Cotton Crown By AGG, que completó su look con unas gafas de pasta blanca y manicura en tono flúor.