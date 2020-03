Nuria Roca tiene las sandalias de tacón de Zara que mejor quedan con faldas midi

Y las vas a querer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Que Nuria Roca se ha convertido en uno de nuestros referentes de estilo es un hecho. La periodista y colaboradora del programa de televisión 'El Hormiguero' se ha ganado un hueco como 'influencer fashion', título del que ella misma presume (y que se toma a broma en ocasiones). Y es que Nuria sabe que la moda es un juego en el que a veces se gana y otras se pierde y por eso ella comparte sus looks sin ningún tipo de expectativa o intención.

Quizá por eso sus 'outfits' suelen causan furor. Porque carecen de pretensión alguna. Nuria mezcla prendas con las que se siente cómoda, que le gustan (muy importante esto, no vale con llevarlas porque están de moda) y con las que no pretende lanzar ningún mensaje. Vaya, que hace lo mismo que hacemos todas: intentar reflejar su personalidad a través de prendas que le hacen sentir bien, tan simple como eso.

Apasionada de las prendas más llamativas, para ponerle un poco de color a la vida cuando el frío nos lleva a querer refugiarnos en las tonalidades más oscuras, Nuria Roca nos ha enamorado con otro llamativo conjunto formado por falda midi multicolor de estampado geométrico y jersey 'arty'.

Dos prendas que nos tienen fascinadas y que pertenecen a la nueva colección de la firma CKS, una de las favoritas de Nuria últimamente. Sin embargo, lo que remata un look de diez son sus sandalias. Y sí, ella misma nos ha chivado que son de Zara y nosotras creemos saber cuáles son. Y si no son las mismas, son muy parecidas, así el efecto va a ser el mismo, no sufráis.

Un diseño, con tacón ancho y pulsera, que queda de maravilla con faldas midi. Así que ya sabes, si te gustan, están disponibles en la web de Zara, tienen un precio de 25,95 euros y también puedes encontrarlas en color negro.