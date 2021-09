¡Arranca la temporada! Septiembre es el mes de la vuelta al cole y para Nuria Roca la vuelta a sus looks coloridos que arrasan en el programa 'El Hormiguero'.

Cecilia Franco

Son muchas las razones por las que adoramos los looks básicos, pero son muchas otras por las que nos decantamos por las prendas más coloridas y atrevidas. Y, en esto, seguro que está de acuerdo con nosotras Nuria Roca. Ella en su última aparición en el programa 'El Hormiguero' nos ha dado una nueva lección de estilo al descubrirnos su look más colorido que anuncia el arranque de temporada.

Puede que te desanime un montón el hecho de que vayamos dejando el verano, poco a poco, atrás. Nos gusta tanto la alegría que transmiten nuestros looks estivales, que nos negamos a aparcarlos en el armario. Y eso mismo es lo que percibimos a través de los Instagram de nuestras celebrities favoritas.

¿El claro ejemplo? Sin lugar a dudas, Nuria Roca. Sus fotos en el camerino del programa 'El Hormiguero' ya son más que conocidas y la prueba que demuestra que no hay vuelta al cole oficial si no vemos uno de sus coloridos looks reflejados en el espejo. Y aunque este otoño seguiremos llevando el vestido 'tie dye' o nos conquistara con el look estampado de Christian Lacroix para Desigual, hemos de reconocer que su vuelta al trabajo está siendo muy gratificante en lo que a moda se refiere.

Y es que si te quedaste hipnotizada con la biker azul, ahora alucinarás con su última propuesta marcada por MUCHO, MUCHO color. Ella deja a un lado las camisas blancas y vuelve a convertirse en la reina del color con una camisa lisa en tono naranja de la firma Leï 1984. Una opción que ha completado con unos pantalones estampados multicolor de lo más favorecedores por su corte de cintura alta y largo tobillero de la firma española Michonet (144 €). ¿Y los zapatos? Pues, como era de esperar, ha optado por unas sandalias en amarillo flúor de la firma Mascaró que conforma así un look atrevido y divertido a partes iguales.

El estilo de Nuria Roca nos encanta, sobre todo porque cada una de las elecciones de su look dan como resultado una opción alegre y muy positiva. Una opción muy ella. ¡Viva el mundo multicolor!