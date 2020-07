Nuria Roca tiene el lookazo perfecto para derrochar estilo un día de playa

Su túnica tiene rollazo.

Aunque para ir a la playa lo que importa es tener un bikini o un bañador y lo demás es prácticamente secundario, los looks de playa cada vez cobran más protagonismo… ¡que luego hay que instagramearlo todo, como lo hace Nuria Roca! La presentadora tiene estilazo y no pierde ni una pizca de elegancia ni cuando va a la playa. ¡Faltaría más! ¿Buscas un look que rezume buen gusto? Entonces lo que necesitas el fichar el look de Nuria Roca.

No hay jornada de playa sin look que esté a la altura. Aunque los vestidos cortos son muy cómodos, las prendas XXL, ya sean monos, kaftanes o túnicas, ganan cada vez más adeptas entre las expertas en moda. Son perfectos para llevar con sandalias planas, con alpargatas o con cuñas porque son todo comodidad y sofisticación.

En su último post de Instagram, ha lucido un vestido tipo túnica de manga larga, escote con botones, abertura lateral en bajos y estampado artesanal tie-dye. Además, para que sea fresquito, está confeccionado en un tejido fluido que mezcla de seda y viscosa de la firma tie-dye de la firma Mi & Co Barcelona, que diseña y fabrica en Barcelona.

¿Te gusta? Pues que sepas que estás de enhorabuena porque está rebajado. Aunque su precio original era de 149€, ahora está a la venta en la web de la firma por 104,3€.