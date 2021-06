Nuria Roca nos enseña en su perfil de Instagram su último look ‘dominguero’, una combinación de top, pantalón palazzo y sandalias con la que vas a triunfar sí o sí.

Nuria Roca nos sorprende habitualmente con la elección de sus looks para su colaboración en ‘El Hormiguero’. Sin necesidad de arriesgar con prendas o complementos extravagantes, la presentadora nos tiene acostumbradas a darles giro de 180 grados a sus outfits, y ha definido su estilo particular a base de looks muy actuales redefinidos con un toque muy personal. La última muestra de su particular estilo fue un chaleco que no te esperarías que pudiera elevar tu look al infinito y, sin embargo, lo consigue.

Pero no solo es en sus apariciones televisivas cuando Nuria Roca nos obliga a coger papel y boli para anotar sus lecciones de moda. Los fines de semana son también un momento excepcional para echar un vistazo a las elecciones de la colaboradora.

Y es que cada viernes esperamos ansiosos los ya habituales ‘selfies’ en el espejo de la colaboradora en los que nos enseña cuál es su elección para el plan del fin de semana. De hecho, son toda una tradición en la casa de Roca. Tanto es así que la colaboradora ha creado su propio hashtag: #momentorecibidor, una etiqueta que te recomendamos visitar en Instagram si quieres echar un vistazo al look book personal de Nuria.

El último ‘selfie’ que publicó fue este domingo, una foto en la que Nuria Roca, con una inesperada acompañante, posaba frente al espejo con un look de domingo veraniego que hemos categorizado como ‘infalible’.

Para esta ocasión, Nuria, que posaba en compañía de su perrita Pepi, ha combinado un top, un pantalón de pierna ancha, unas sandalias de tacón y un bolso bandolera. Y como Nuria sabe que nos interesa y es muy común que sus seguidores le pregunten por la marca de sus prendas (no somos nosotras las únicas que queremos copiar sus looks), la presentadora y colaboradora nos ha contado de dónde ha sacado las prendas.

El pantalón es de Mango (@mango), un corte palazzo de tiro alto en color marrón chocolate estampado en tonos blancos, amarillos y anaranjados. Nuria lo ha combinado con una camiseta negra de manga corta con hombreras (cuya marca no ha revelado) y unas sandalias de tacón peep toe de Mascaró (@mascaro_official) en tono anaranjado.

La presentadora ha terminado su look con un bolso bandolera en color negro y verde y unas gafas de sol redondas en color oscuro y detalles blancos que hacían de broche final perfecto en combinación con el pantalón.