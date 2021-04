Nuria Roca tiene el jean perfecto para cualquier ocasión y que sienta como un guante

Nuria Roca lució ayer en 'El Hormiguero' el jean perfecto para cualquier look y pese a que ese modelo exacto de la firma Guess está agotadísimo, tenemos buenas noticias: hemos fichado un modelo casi idéntico, ¡y está rebajado!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nos encanta el estilo de Nuria Roca, pues siempre es capaz de darle un air elegante y sofisticado a prendas básicas que todas tenemos en el armario, como es el caso del look que lució anoche en el programa de 'El hormiguero'. Para la ocasión eligió una camisa de cuero acompañada de una camiseta de estampado rockero y unos jeans de corte recto que son el modelo perfecto para cualquier ocasión, pues puedes añadirle un buen taconazo y una blusa y convertirlos en la prenda más elegante, o añadirle unos cuantos complementos desenfadados como hizo la presentadora y sacarte un look cómodo, casual y totalmente en tendencia.

Por supuesto, lo primero que hemos hecho ha sido buscar el modelo en concreto, que es de la firma Guess, para decirte dónde podías copiarle el look, pero lamentablemente están agotadísimos, y no nos extraña porque son absolutamente ideales. La buena noticia es que, aunque no son los mismos, hemos encontrado, también en la web de la marca, otro modelo prácticamente idéntico y que además está rebajado. ¡Doble motivo para hacerte con ellos!

Este modelo de jeans, que de momento está disponible en todas las tallas, está confeccionado con una mezcla de algodón reciclado, y tiene un corte slim, un talle alto, y la pernera y el bajo anchos. Se trata de un modelo clásico de cinco bolsillos, cierre con botones y cremallera, que tiene ahora mismo un 30% de descuento y que ya te adelantamos que va a volar, así que más te vale hacerte con ellos cuanto antes.

Ha sido la propia Nuria la que, como suele hacer cada vez que acude al programa, ha compartido con todos sus seguidores de Instagram su look, dando las referencias de todas las prendas para que pueda servirles de inspiración. Lo ha hecho, según ha explicado en su publicación, ya montada en el avión junto a Antonia San Juan y de camino a Las Palmas, lugar donde se subirán al escenario para interpretar la obra de teatro que ambas protagonizan, 'La Gran Depresión'. Se trata de una comedia llena de humor sobre la búsqueda de la felicidad que aborda las relaciones humanas desde todas las perspectivas. La amistad, la soledad, la madurez, la autosuperación todo está en este cóctel tan explosivo como la vida misma.