Tonos llamativos y volantes, la combinación perfecta para brillar esta Navidad.

Cecilia Franco | Woman.es

Nos encantan los looks llamativos de Nuria Roca, es una realidad. Sus apariciones en 'El Hormiguero' nos fascinan y su último look con camisa de volantes navideña nos ha cautivado.

-Esta falda de Nuria Roca queda bien hasta con medias y sandalias.

-Nuria Roca sabe que no hay nada como llevar vestido midi y botines.

Hay algo que tiene Nuria Roca que no sabemos qué es, pero todo lo que ella lleva nos encanta. Da igual que apueste por looks más llamativos o más sencillos, la realidad es que lo querríamos en nuestro armario. Aunque teníamos claro que sus looks coloridos son pura fantasía y los volantes son una de sus perdiciones, lo cierto es que en esta ocasión la camisa de volantes con la que nos ha sorprendido es ideal para dar un poco de alegría y color a esta Navidad.

Nos enamoró con los pantalones de cuero que quedan mejor con zapatillas y también nos dio una lección de estilo elevando su look a otro nivel con una blazer. Pero cuando pensábamos que no nos podía sorprender más, entre look y look, consiguió levantarnos del sofá con su reto 12 semanas para ponerse en forma.

Ella es todo una mujer todoterreno no solo porque nos ha demostrado que sabe cuidarse, sino porque sus looks cada vez se superan más. En su última aparición en 'El Hormiguero' nos propone un look perfecto para esta Navidad y nos confirma que el color fucsia está entre sus favoritos.

Los looks protagonistas de esta Navidad tan atípica van a ser los 'comfy' y la propuesta de Nuria Roca es todo un acierto. En esta ocasión nos ha enamorado con una camisa en tono fucsia muy favorecedora de Petra Hofmann con el detalle de los volantes que consigue potenciar los hombros, y que combinó con unos pantalones en negro de Zara y botines de Sergio Rossi (750 €).

¿Quieres ir más allá? Combina una blusa de volantes con unos pantalones bermudas efecto cuero tan tendencia del momento, unos 'taconazos' y brillarás esta Navidad.