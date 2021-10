Esta temporada la gama cromática del color naranja viene pisando fuerte. Por ello, Nuria Roca tiene claro que esta blazer bicolor es ideal porque incluye todas las tendencias del momento.

Si hoy es uno de esos días en los que te sientes baja de ánimos, no tienes más que colarte en el Instagram de Nuria Roca e inspirarte en sus alegres looks. La reina del color viene a descubrimos la blazer bicolor más original que demuestra la fuerza del color naranja este otoño. ¡Se convertirá en tu color favorito!

La indecisión, en lo que a moda se refiere, puede provocar que nos desanimemos a la hora de pensar en nuestro outfit definitivo del día y optemos por lo primero que encontremos en el armario. Sin embargo, parece que Nuria Roca tiene un gran dominio para romper barreras y evitar cualquier indecisión gracias al mundo multicolor, sin importar la estación del año.

Sus apariciones en el programa 'El Hormiguero' nos tienen enganchadas y sus 'foto espejo' son lo más esperado de todo su Instagram, espacio donde suele desvelar las firma de cada una de sus prendas, así como plasmar todo lujo de detalles. Y es que su vuelta al cole está siendo multicolor, muy ella y lo sigue demostrando día tras día.

La presentadora y actriz que se ha encargado de crear una guía rápida para llevar los colores neón, ahora supera todas nuestras expectativas al demostrarnos que los looks bicolor están de moda y que, a poder ser, que el color naranja se cuele en nuestros armarios esta nueva temporada en forma de blazer.

Puede que lo del mundo bicolor no te venga de nuevas. Rocío Osorno ya nos descubrió el vestido de Mango bicolor que arrasó, pero Nuria Roca va más allá con una opción multicolor que nos ha conquistado. Ahora bien, tengas o no un evento a la vista, debes tener claro que las propuestas más 'top' son bicolor en todas sus versiones clásicas. Pero, si adoras los colores, no tienes más que inspirarte en la última propuesta de Nuria Roca.

Ella en su última aparición en el programa 'El Hormiguero' ha optado por un dos piezas que, en primer lugar, nos ha conquistado por esos colores tan vivos, y segundo, por ese contraste tan 'fashion' en forma de blazer. Un diseño de la firma French Connection compuesto por un pantalón de traje en color teja y una blazer bicolor (220 €) que juega con un tono naranja flúor y teja. ¿Puede ser más original? Hemos de reconocer que para todas aquellas que aman los contrastes de colores, esta opción tan sorprendente es ideal para crear el 'total look' o para completar tu outfit diario únicamente con la blazer.