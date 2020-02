Nuria Roca se adelanta a la primera con el traje de pantalón y chaqueta de flores más bonito que hemos visto en mucho tiempo

Ganas de primavera en aumento.

Woman.es

Si echamos un vistazo a Instagram, vemos trajes. Vamos por la calle y vemos trajes. En la televisión, vemos trajes. No hay ninguna duda: los trajes están de moda y las mujeres que más saben de estilo en el mundo guardan uno en su armario. Y, cómo no, Nuria Roca, una de las mujeres que mejor viste de nuestro país tiene un nuevo conjunto en su armario que nos ha hecho soñar con la primavera. Estamos todavía a 28 de febrero, pero ya se nota en el ambiente las ganas de calor y color en los looks.

- Nuria Roca ha compartido en Instagram la barra de labios roja tipo lápiz de MAC que hidrata y aporta el tono justo que favorece a todas

- Nuria Roca tiene un truco para salir siempre bien en las fotos de Instagram y sabemos cuál es

Durante las Semanas de la Moda, hemos visto desfilar (por la calle) a influencers con trajes en color block, como a Dulceida y Madame de Rosa o a las directoras creativas de Attico, Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini, pero Nuria ha ido más allá y nos ha traído la versión más alegre y divertida del traje masculino que, por cierto, le sienta como un guante.

De Essentiel Antwerp, la presentadora combinó el pantalón de flores blancas, rojas y azules con una chaqueta que se adaptaba perfectamente a su cuerpo. Debajo, usó una camiseta negra y remató el look con unos salones de tacón cuadrado de color fucsia.