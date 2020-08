El básico que puede salvarte decenas de looks con los accesorios adecuados. Además, tiene efecto adelgazante.

Clara Hernández | Woman.es

El verano se acerca (lamentablemente) a su fin y ya no podemos posponer mucho más la tarea de localizar en nuestro armario esas prendas atemporales que pueden solucionarnos un look sin importar que el termómetro marque un grado más o menos. En esto es una experta Naomi Watts, que en momentos así suele tirar de básicos y superposiciones con los que firmar estilismos casual de 10, y que acaba de recordarnos que hay una prenda perfecta para muchas ocasiones, tan cómoda como un 'black little dress' y que podrás seguir luciendo más allá del verano sin tener que estar atenta a las previsiones meteorológicas.

Hablamos del mono negro con pantalón largo del que la actriz guarda numerosas versiones en su vestidor y que ha llegado a lucir incluso en alfombras rojas, como la del Festival de Cine de Toronto, o platós. En su última salida por Mountaulk, una población del estado de Nueva York donde ha sido fotografiada cuando volvía de hacer unas compras, Naomi ha utilizado un modelo que puede servir para muchos momentos del día (y aquí los complementos son fundamentales), con tirantes de espaguetti y pantalón ligeramente abombado que se ajusta en el tobillo.

Para lograr, además, que afine la figure, algo para lo que el color negro es un gran aliado, es imprescindible que, como el de Naomi, se marque la cintura (en su caso, con un elástico).

En resumen, un outfit supercómodo porque evita quebraderos de cabeza (solo tienes que sacar una prenda del amario), con estilo y que admite un montón de accesorios distintos para obtener un resultado más 'effortless' o más elegante.

En su caso, la intérprete de 'Lo imposible' ha optado por la sencillez con unas sandalias planas a juego y un bolso bandolera de tipo cartera en color camel.

¿Más ideas? ¿Qué tal combinarlo con el sombrero de tipo canotier que todas llevan en Instagram o con las sandalias de tacón cómodo que son tendencia, para obtener un estilismo más sofisticado para la vuelta a la oficina?

Una blazer también es un acierto seguro para los días más frescos. Y, por supuesto, los collares de tipo cadena que no faltan en el cuello de Naomi y que siempre aportan brillo a un look sobrio como este.

¿Te animas? Hay una buena noticia: son muchas las marcas que este año los han incluido en sus colecciones, por lo que no te será difícil encontrar el que más se ajusta a tus necesidades. Nosotras, desde luego, ya lo hemos elevado como uno de nuestros básicos favoritos de temporada.