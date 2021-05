La moda 'comfy' ya no es lo más buscado: estas prendas de fiesta la superan, según el índice Lyst

La popular clasificación de la plataforma Lyst vuelve a tomar el pulso de los artículos y marcas más populares en el ámbito de la moda y anuncia la desescalada del chándal.

Un trimestre más, The Lyst Index ha hablado. El informe del metabuscador de moda Lyst, que viene a ser algo así como un Google de la moda, revela qué hemos comprado, buscado y perseguido en los primeros de tres meses, revelando qué marcas y productos han brillado en ese tiempo, cómo son nuestras decisiones de compra y cómo interactuamos con las firmas.

¿Y qué dice de nosotros este oráculo? Que, poco a poco, la desescalada toma forma en nuestras vidas, hábitos y armarios. Así, si hace un año la mitad de las prendas y complementos que figuraban en su ránking de artículos más populares pertenecían a categorías cómodas o 'sporty', perfectas para adaptarse a un estilo de vida casero, y las mascarillas (de diseño) vivían un auge nunca visto, ahora algunas categorías como la de los zapatos de tacón y los vestidos de fiesta están repuntando (del 163%, al 222%, en cuanto a búsquedas, indica el índice).

Y entre estos, ¿cuáles son los más perseguidos? El nuevo resumen de los 10 artículos más populares de mujer de 2021, del que han desaparecido el chándal, los sujetadores deportivos y las sandalias tipo 'Birkenstock', señalan unos mules de tacón, una diadema de invitada y un minivestido como algunos de los favoritos. También, un versátil bolso de Hermès. Son estos:

Bolso Kelly de Hermès



Las compradoras lo buscan "de reventa", indica el informe, que subraya que, además de constituir una "pieza clásica" digna de inversión, destaca su capacidad de transformar y elevar multitud de estilismos, tal y como han demostrado las influencers Rosie Huntington-Whiteley o Camille Charrière. Ocupa el puesto segundo de la lista de los más populares, solo por detrás de la bomber de lona GG de The North Face x Gucci.

Mules Devon de The Attico



En cuestión de calzado, son nuestro mayor sueño (y ocupan el quinto puesto en la lista de Lyst). Tal vez porque se los hemos visto lucir a Kylie Jenner y Hailey Bieber, entre otras. Los hay en color esmeralda, lila... En la web oficial, se pueden encontrar los verdes neón por 590 euros.

Diadema de satén de Prad

En sus búsquedas hay un antes y un después. El que la encantadora y reivindicativa poetisa Amanda Gorman luciera uno de estos modelos, en color rojo, en la ceremonia de la investidura de Joe Biden disparó el interés por este accesorio que, en diferentes colores, puede ser perfecto para bodas e invitadas. La diadema de satén de Prada está disponible en la página oficial de la firma por 310 euros.

Minivestido asimétrico de Nensi Dojaka



También esta prenda original, sofisticada y sexy se ha metido en el Top 10 (ocupa la décima posición), seguramente ayudada por las numerosas 'trend-setters' que lo han llevado, entre ellas Hailey Bieber. Está disponible en tiendas como Farfetch por un precio de 993 euros.

Además de estos artículos, otros seis conforman el listado de lo más buscado. MIra el top íntegro:

1. Bomber de lona GG de The North Face x Gucci

2. Bolso Kelly de Hermès de reventa.

3. Botas Lug de Bottega Veneta

4. Bolso de nailon Re-edition 2005 de Prada.

5. Mules Devon de The Attico.

6. Diadema de satén de Prada.

7. Zapatillas Go FlyEase de Nikel

8. Gorro de pescador con logo de Adidas x Ivy Park.

9. Reloj Submariner de 40 mm de Rolex de reventa.

10. Minivestido asimétrico de Nensi Dojaka.

Asimismo, la publicación revela cuáles son las marcas más populares del primer trimestre de 2021, entre las que aparecen, en primer lugar, Gucci (primera en el ranking), Nike (2ª), Dior (3ª), Balenciaga (4ª) y Moncler (5ª).

