Lo firma Dolores Promesas y no puede ser más bonito.

Woman.es

Sábado noche sin look de Paula Echevarría ya no es un sábado noche completo en Instagram, pero afortunadamente falla pocas semanas a esta ya cita clásica con sus fans en la red social la actriz asturiana, que para su última salida nocturna nos ha puesto en la pista de un vestidazo de Dolores Promesas que, para disfrute de tus deseos y disgusto de tu bolsillo, ¡está rebajado y no puede ser más ideal!

Si hablamos de vestido y Paula Echevarría, si hubiera que apostar cómo es sin verlo antes, mini y estampado son las dos características que más probabilidades de acertar te dan. Pues bien, ambas forman parte de la ecuación esta vez también.

El minivestido de la firma española no puede ser más Paula, y no solo porque es minifaldero y está decorado con un llamativo y vistoso print que mezcla formas vegetales, con las papayas como grandes protagonistas del diseño, sino también por otros detalles como las mangas ligeramente abullonadas, muy del gusto de la artista.

La pieza, ajustada en cintura y que destaca también por el escote mesonero -sí, como el de las típicas blusas de las mesoneras de toda la vida, de ahí el adjetivo-, está a la venta en el catálogo de rebajas de Dolores Promesas por un precio de 87,45 euros. Teniendo en cuenta que su valor original es de 174,90 euros, estamos hablando de una oportunidad inmejorable en relación calidad diseño y precio.

Con unas sandalias de tacón, un bolso rojo y unos pendientes extragrandes, los tres complementos que ha escogido Paula para combinarlo, ya ves que conforma un outfit de noche de verano espectacular.

Lookazo aparte, ha hecho bien Paula en aclarar el gag del comentario de la foto dejando claro a sus seguidores que lo de "Sábado noche... y sin fiebre" lo había escrito en referencia a la película 'Saturday Night Fever' y no a síntomas que son compatibles con la enfermedad que condiciona nuestras vidas en estos momentos. Con fiebre, las "saturday nights", con vestidazo o sin él -tendrás más ganas de esto seguramente-, mejor en casa.