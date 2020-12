Esta es la minifalda de lentejuelas (de lujo) que todas llevan en Instagram estas fiestas (y tú puedes conseguir todavía en Bershka o Zara por 30 euros)

¿Sin look para Nochevieja? Vamos a solucionarlo rápidamente.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

No importa que este año vayamos a celebrar el Fin de Año en grupos reducidos y sin movernos de casa; si en los últimos días has estado atenta a Instagram, habrás visto que las 'influencers' no han dejado de crear propuestas con auténticos 'lookazos' de Nochevieja para despedir el 2020 por todo lo alto. Y entre trajes de chaqueta y pantalón, vestidos de fiesta y algún que otro chándal, hay una prenda que se alza como la favorita para este 31 de diciembre: una falda mini de lentejuelas maxi en color plateado que se ha colado en los armarios de todas las prescriptoras de estilo de las redes sociales.

Se trata de una pieza muy especial de la línea de invierno de Paco Rabanne, que cuenta con varios discos circulares de efecto espejo encadenados mediante anillos de metal que caen a modo de cascada asimétrica. Todo un ejemplo de artesanía que ha enamorado a las reinas de la moda por su espíritu disco, ideal para estilismos de noche. ¿Su precio? 1.680 dólares en la página oficial de la firma (unos 1370 euros al cambio).

Sin embargo, su éxito ha sido tal que el diseño no ha tardado en llegar a algunas de nuestras marcas asequibles de referencia. En concreto, Zara ha incluido una minifalda muy similar (de tiro alto, con aplicación de lentejuelas y cremallera oculta) en su colección navideña de edición limitada; y Bershka ha hecho lo propio con una prenda de lentejuelas XL y cinturilla elástica en color negro. En ambos casos las faldas de Inditex rozan los 30 euros ¡y queremos estrenarlas esta misma noche!

¿La mala noticia? Que a estas alturas el modelo de Zara está totalmente agotado (y no está previsto que vuelva a su tienda 'online') y el de Bershka va por el mismo camino, aunque en la web todavía quedan algunas unidades en las tallas S y M.

Eso sí, si ya la tienes en tu armario estás de enhorabuena, ya que las 'instagrammers' nos han dado todo tipo de ideas para combinar esta minifalda de lentejuelas plateadas: queda de 10 con un jersey especial, una americana básica e, incluso, con una sudadera. ¡Prometido! Sigue bajando para ver nuestros looks favoritos ¡y que empiece la fiesta del 2021!