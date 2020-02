El 'minidress' se lleva con 'leggins': Georgina Rodríguez lo confirma

Tendencia.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Aunque Georgina Rodríguez ya no reside en nuestro país, la modelo, bailarina y pareja de Cristiano Ronaldo continúa causando furor con sus 'looks'. Unos estilismos bastante vanguardistas, modernos y urbanos a los que solo renuncia cuando sus compromisos laborales le requieren unos 'outfits' un tanto más sofisticados y clásicos. Porque si por algo se caracteriza Georgina es por no conformarse con piezas que dejan indiferente.

Su estilo, comparado alguna vez con el de las hermanas Kardashian, es ecléctico y siempre apuesta por prendas y combinaciones que van un paso más allá de lo que estamos acostumbradas a ver. De ahí que para celebrar el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, la joven haya sorprendido al combinar un 'minidress' con unos 'leggings', ambos del mismo estampado y de la firma Fenty.

Además, remató esta combinación con unos zapatos blancos de punta afilada también de la misma firma. Un mix arriesgado que bien podrían haber lucido Kim Kardashian o Kylie Jenner.

Un conjunto que remató con un chubasquero de Balenciaga en color beige que está disponible en la página web Farfetch y que es una pieza urbana que nos encanta.