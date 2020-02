Si le tienes miedo al color naranja, fíjate en cómo lo ha llevado Rihanna

Con dorado, la mejor combinación.

Pantone determinó que el color de 2020 sería el 'Classic blue', un azul intenso que desde el famoso instituto "invita a la calma, a la confianza y a la conexión" y que se ha colado en muchas de las colecciones de la próxima primavera. Pero no es el único. El morado también empieza a avanzar posiciones en esta peculiar carrera de tendencias y, junto a él, otro llamativo color al que no deja a nadie indiferente: el naranja.

Transmite energía, estimula e incita la creatividad por lo que su apuesta siempre suele ser acertada a pesar de que son muchas las que le tienen miedo porque no es de fácil combinación. Rihanna lo sabe y por eso ha decidido que no es necesario complicarse a la hora de buscar aliados, que lo mejor es rendirse ante el 'total look'.

La prueba está en el estilismo monocolor que la artista ha lucido en la apertura de la primera tienda pop-up en Nueva York de su exclusiva firma, Fenty, compuesto por un vestido de punto corto y de cuello vuelto además de un trench XXL del mismo tono vitaminado.

Tan solo el dorado se ha colado en el look para no romper de forma abrupta con la monocromía. Lo ha hecho con unos botines metalizados de tacón y acabado en punta, los cuales aportaban el mismo toque brillante que dejaban los grandes pendientes en forma de aro y la ristra de collares de eslabones y cruces de oro en diferentes tamaños.

Melena suelta, ultralisa y extralarga, y maquillaje también anaranjado, completan el desafío de Riri al naranja que se ha saldado con éxito absoluto.