Mery Turiel se suma a la tendencia que ya llevaron Gigi Hadid o Emily Ratajowski con una sudadera 'tie dye' (y la combina con pantalones vaqueros de Pull&Bear)

Los 70 vienen pisando fuerte y la vuelta del estampado 'tie dye' es la mejor prueba. Las 'celebrities' internacionales adoran esta tendencia y ahora la 'influencer' Mery Turiel ha demostrado que es una buena herramienta para ponerle un toque de color a estos días de cuarentena y estar guapa en casa sin demasiado esfuerzo.

Como muchas de nosotras, la 'instagramer' le ha declarado la guerra al pijama y al chándal tras tantos días de confinamiento y ha optado por crear un look sencillo y cómodo pero apto para salir a la calle y, sobre todo, perfecto para verse bien. "He pensado enseñaros cada día un look en esta esquinita y así obligarme a salir del bucle pijama/chándal. Noto que empieza a afectarme un poco psicológicamente y hay que mantenerse fuerte", explica en la publicación.

Y es que los expertos coinciden: continuar con nuestras rutinas habituales -lo que conlleva peinarse, cambiarse de ropa e, incluso, continuar con los mismos horarios para hacer ejercicio, comer o dormir- es fundamental para sobrellevar la cuarentena por coronavirus. "Quédate en pijama y el abandono físico y mental, pasado un tiempo, está garantizado", señala la psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera como 'tip' para mantener una buena salud mental en esta extraordinaria situación.

La elección de Mery Turiel ha sido combinar unos vaqueros claros de Pull&Bear con una sudadera 'tie dye', una auténtica explosión de energía y color que pertenece a la firma Adika (mala noticia: ya no está disponible en su tienda 'online'). ¡Ideal! Eso sí, con "la marca de los calcetines a tope", como ella misma ha bromeado.

Pero, si piensas que este estampado hippie debe quedarse de puertas para adentro, estás muy equivocada. De Gigi Hadid a Emily Ratajkovski o Karlie Kloss son adeptas a esta tendencia incluso para sus estilismos de noche y, en nuestro país, chicas con armarios tan diferentes como Sara Carbonero, Victoria Federica o Rosalía -en su famosísima foto junto a Kylie Jenner- ya se han declarado fans de las prendas desteñidas con lejía al más puro estilo 'hand made' y con extra de rollazo.

Son muchas las estrellas de Instagram que, ante la pandemia del Covid-19, han decidido mantener su actividad habitual de las redes sociales dentro de lo posible, para así animar a sus seguidores y ofrecer una distracción ante el bombardeo constante de información que recibimos acerca del virus tanto en las redes sociales como en el resto de medios. ¡Estaremos muy atentas a sus looks!