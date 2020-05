Mery Turiel tiene el mono de lunares de Bershka para tomar el aperitivo con su chico de una manera muy original durante el confinamiento

Y tú, ¿eres de flores o lunares? Uno de los estampado clave de la primavera ya está aquí.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Mery Turiel toma el aperitivo en cuarentena con un mono de lunares asimétrico de Bershka y es la prenda que queremos para coronar el cambio de armario esta primavera.

-Mery Turiel ha encontrado unos pantalones blancos en Pull&Bear que estilizan al máximo

-10 vestidos de lunares (incluido el diseño viral de Zara) para adelantar la llegada del buen tiempo

Que el confinamiento ha sacado nuestra parte más creativa es un hecho. Cada uno nos hemos adaptado a nuestras condiciones de vida tanto si vivimos con nuestra familia, con nuestra pareja o solos. Y, aunque muchas veces la convivencia no sea fácil, siempre es posible darle un giro y hacer cosas nuevas.

Mery Turiel así lo ha decidido y como si se tratase de una novela nos muestra una imagen de ella en una ventana tomando el aperitivo con un chico. Ese chico es su novio, pero lo relata como si fuese un vecino que un día le vio con una toalla y... ¡se están conociendo! Una cita en plena cuarentena. Volviendo al grano, dentro de toda esta ''nueva'' historia de amor (que esperamos que continue mostrando a través de su Instagram), no hemos podido resistir fijarnos en el look escogido para esta cita. Un mono asimétrico de lunares. ¿Hay algo más primaveral?

Seguro que te ha venido a la mente el estampado floral. Ese que vuelve con la subida de las temperaturas unas veces con flores grandes y llamativas, otras veces con flores diminutas y delicadas. Sea como fuere, siempre (siempre) vuelve, pero tiene rival: los lunares.

Y si a este estampado le sumas que es un mono y asimétrico, las posibilidades de un éxito de ventas se multiplican. Es estructurado en el pecho, tiene una manga con mucho volumen y, la parte que más estiliza la tiene en el abdomen: dos pinzas que te aseguran un vientre plano incluso después de una comida en la playa.

Esta prenda llega cuando muchas de nosotras nos encontramos en plena actividad de cambio de armario y si has comprobado que todavía no tienes un estampado de lunares, añade a la Wish List este de Bershka (29,99 euros).

No hay un estampado más alegre y, además, con ese aire a feria española. ¡Olé!