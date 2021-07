La 'influencer' Mery Turiel, una de las invitadas a la boda de Lucía Bárcena, deslumbró con un dos piezas de Asos y se convirtió en la invitada perfecta.

Cecilia Franco

Siempre has tenido un poco de pavor a recibir una invitación a eventos especiales como puede ser una boda. ¿La razón? No saber el qué ponerse. Sientes que tu armario encoge y las posibilidades en tiendas también sientes que se limitan. Pues bien, la boda de la 'influencer' Lucía Bárcena, celebrada este fin de semana, nos demuestra todo lo contrario con looks de invitada tan espectaculares como el de Mery Turiel y su dos piezas de Asos perfecto para una boda en el norte.

Las bodas de 'influencer' dan mucho de sí. Hace que nuestra mentalidad cambie y hasta deseemos con todas nuestras fuerzas asistir a todo evento que se nos proponga. Este fin de semana contrajo matrimonio la 'influencer' Lucía Bárcena con Marco Juncadella, hijo de la princesa de Hohenhole y el empresario José María Juncadella, en un paraje de ensueño y junto a todos sus seres queridos.

La pareja decidió dar el "sí, quiero" en A Estrada, localidad gallega ubicada en el Pazo de Oca, con una climatología de lo más fresquita que tuvo repercusión en los looks de invitada y, por supuesto, de la novia.

Lucía lució un vestido minimalista clásico y simples detalles en el cuello alto con el que desbordó elegancia pura. Sin embargo, también acaparó todas las miradas algunos de los looks de invitada de sus amigas 'influencers' como María Pombo, que nos demostró que los vestidos 'cut out' también son ideales para ir de boda, o Mery Turiel.

Mery, la 'influencer' que lleva desde el comienzo de verano dándonos ideas fresquitas, acertó de lleno con su look de invitada acorde con el clima del norte. Sustituyó un vestido lencero por un dos piezas floral de cuentas brillantes y lentejuelas, de top de manga ancha y falda midi que nos dejó sin palabras.

El look al completo pertenece a la colección Asos Edition. Y algo que nos ha llamado la atención es que, aunque se trata de un dos piezas a juego, la falda ya se ha agotado. Pero, tranquilas. Todavía está disponible el top joya (118,99 €) y se puede crear un look de invitada protagonizado por esta prenda y combinado con otra más básica, por ejemplo, un pantalón de traje negro. ¡Inspírate y deslumbrarás!