Mery Turiel ha encontrado la fórmula perfecta para el entretiempo: botas engomadas + la sobrecamisa más 'fashion'

Mery Turiel sabe cómo conquistar nuestro corazón. Y no solo a través de las palabras y los textos tan profundos que nos hacen reflexionar sobre la vida, sino con sus 'lookazos' que son indiscutiblemente espectaculares. Por si no lo tenías claro, en esta ocasión nos recuerda que esta temporada no podrá faltar una sobrecamisa de cuadros estilo leñador y las famosas botas engomadas. ¿Aún no las tienes?

Las botas engomadas se han convertido en un imprescindible. Y desde que Zara las lanzó a todas sus tiendas han arrasado, hasta tal punto de tener que buscar alternativas. Amelia Bono apostó por llevar las botas con looks 'comfy' y desde ese momento irremediablemente nos conquistaron.

Si tenemos que centrarnos en dos tendencias que están arrasando, por supuesto, serían estas botas y, las ya conocidas sobrecamisas de cuadros estilo leñador. Desde que vimos el look con sobrecamisa de Just Coco nos convenció, pero no ha sido la única, Hiba Abouk logró combinar la sobrecamisa de moda con botas de suela track y Amelia Bono nos sorprendió con las dos sobrecamisas del momento. Reconocemos que son 'lo más' y ahora que se va acercando la primavera estamos seguras que una sobrecamisa te salvará del entretiempo.

Y aunque ahora pensarás que todas estas tendencias las encontrarás en Zara (que por supuesto), queremos ir más allá y la idea de Mery Turiel y su forma de rastrear y descubrirnos otras tiendas, diseños e ideas nos ha encantado.

Mery Turiel nos demuestra que las tendencias van mucho más allá de Zara con este look 'comfy' perfecto para el día a día y confirma que la fórmula botas engomadas de Public Desire (52,99 €) + sobrecamisa de hombre de H&M (29,99 €) que da ese resultado 'oversize', es justo lo que necesitas. ¿Cómo ha conseguido destacar ambas tendencias? Ha optado por un pantalón cortito y jersey en negro, de esta manera la sobrecamisa 'oversize', las botas y el bolso de Saint Laurent son los grandes protagonistas.

Nos encanta descubrir otras tiendas y Mery Turiel ha dado en el clavo con la sobrecamisa de hombre más 'fashion' y las botas engomadas de suela gruesa que han conquistado a las que más saben de moda. ¿Aún no te has hecho con una sobrecamisa de cuadros? Descubre todos los diseños que puedes encontrar y adapta a tu estilo aquella que sea más afín a ti.