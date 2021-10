¿Renovación de cazadoras? Necesitas descubrir este diseño efecto cuero que ha encontrado Mery Turiel en Bershka. ¡En marcha aviadores!

Cecilia Franco

Nunca nos cansaremos de decir que no hay nada como una bonita cazadora en otoño. En nuestras tiendas 'favs' albergan todos los estilos, colores y formas, pero… ¿por cuál decidirnos? Es mucho más fácil de lo que piensas. Solo tienes que echar un vistazo al Instagram de Mery Turiel para darte cuenta que la cazadora con detalles de borreguito, o tipo aviador, solucionará todos tus looks.

¡Cuánto nos soluciona una bonita cazadora o chaqueta! A lo mejor no has caído en la cuenta de todo lo que una buena cazadora puede darte. Además de para evitar pasar frío o coger un buen resfriado (por supuesto), las cazadoras son todo lo que buscamos en la temporada otoño-invierno para dar con un look redondo.

Da igual el outfit que lleves, que si la chaqueta o cazadora no es acertada, no hay vuelta atrás. Estas prendas, e incluso las sudaderas más 'fashion', son protagonistas en los looks 'street style' de nuestras 'influencers' favoritas a lo largo de la época invernal y, si no, que se lo digan a Mery Turiel.

La 'influencer' ya está más que preparada para todo el frío madrileño que está por venir, y aunque pienses que aún queda para ello, no debes confiar tanto, porque la bajada de temperaturas no avisa. Ella, poco a poco, nos va alertando en clave 'fashion' de todo aquello que ya puede colarse en nuestro armario. Encontró en Pull & Bear el jersey que nos va a salvar la temporada y pese a que no se olvida de ningún tipo de detalle en los looks que nos lanza, es cierto que también nos ha adelantado que en Bershka podemos encontrar verdaderos tesoros. ¡Y aquí va uno de ellos!

Ya lo hizo al descubrimos el retorno de las sobrecamisas leñador, pero ahora lo hace con un clásico con el que, por un lado, no pasaremos nada de frío, y por otro, su versatilidad eterna te conquistará.

Hacemos referencia a la cazadora tipo cuero forrada con un tejido tipo borreguito de Bershka (49,99 €). ¿Recuerdas aquellas chupas aviador? Pues precisamente, ese es el diseño que ha conquistado a Mery. ¡Y a nosotras también! Ella ha combinado esta cazadora en tono marrón, con botas altas y un vestido mini verde perfecto para seguir llevando la próxima primavera. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta chaqueta se adaptará a cualquier look, solo tienes que hacerte con ella y descubrir todas sus ventajas. ¡Un clásico!