Mercedes Martín, la presentadora de Antena 3 de El Tiempo, ha aparecido con un pijama de Zara en televisión y se ha convertido en viral

Pero, ojo, que de pijama tiene cero. Y antes que Zara, otra firma española llenó Instagram de sus conjuntos 'pijameros'.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Que a nadie le pille por sorpresa a pesar del revuelo, que Mercedes Martín haya presentado El tiempo de Antena 3 no es ninguna casualidad. Cuando apareció en pantalla el pasado miércoles en el informativo, enfundada en un dos piezas de Zara, las redes sociales empezaron a arden y a llenarse de comentarios sobre el look de Mercedes Martín. Que si iba en pijama, que no era el look más adecuado… pero lo único que ha hecho la presentadora ha sido seguir las tendencias al dedillo. Es más, se ha adelantado a ellas.

- Amigas, habemus nuevo vestido viral en Zara y, ojo, que sienta bien a todos los cuerpos

- Este mono trampantojo de Zara está a punto de agotarse y no nos extraña porque estiliza y ha triunfado en Instagram

Fue hace unos meses cuando firmas como Marc Jacobs, Paco Rabanne, Celine y Jacquemus rescataron para este otoño-invierno 2020/2021 los estampados geométricos, con las combinaciones de colores más originales y, por supuesto, los trajes de chaqueta y pantalón campana que son perfectos para estilizar. Y ha sido precisamente esta última tendencia de la que ya ha tomado buena nota Zara, que ha creado su propia versión, la misma que le hemos visto a Mercedes Martín y que, estamos seguras, se convertirá en la nueva plaga en las calles.

A Merche ya le da igual todo. Si quiere que dar @ElTiempoA3 en pijama, pues ella lo da en pijama; está mona se ponga lo que se ponga. pic.twitter.com/NCk9khzgPs — Isabel de Castilla (@Isabel_Catolica) August 25, 2020

La presentadora de El tiempo de Antena 3 apostó por un conjunto malva con estampado setentero de blazer con doble botonadura y escote pico con solapa, que está a la venta en la web de Zara por 29,95€, y unos pantalones campana con el mismo ‘print’ 29,95€. De momento, están disponibles todas las tallas en la web de la firma, excepto la XXL, aunque todo apunta a que se hará viral porque otras influencers como Mirian Pérez (@honeydressing) también guardan este conjunto en su armario.

Pero, ojo, que antes que Zara y Mercedes Martín, otra firma española ya había apostado por este mismo estilo lencero y ha conquistado a las influencers, como María Pombo, Paula Ordovás y las hermanas y Grace Villarreal y Melissa. Sophie and Lucie llevan varias colecciones arrasando en Instagram con sus conjuntos de pantalón y blazer fluidas de estilo setentero.