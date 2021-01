El mensaje que ha lanzado Kamala Harris con su look y pocos supieron ver

Es oficial: Kamala Harris ha hecho historia.

Hoy es un día histórico para los estadounidenses. Por primera vez en toda su democracia, una mujer negra se convierte en vicepresidenta del gobierno. Kamala Harris ha roto barreras y se ha convertido en todo un símbolo, por eso no es de extrañar que en esta ocasión cada uno de sus movimientos estuviera medidos. Harris no da puntada sin hilo y esta vez, además, en sentido literal. La política del partido demócrata ha lanzado un importante mensaje con su look.

Si la primera dama de Estados Unidos se decantaba por un look del diseñador estadounidense Ralph Lauren, la vicepresidenta no iba a ser menos y también ha optado por una creación de un diseñador patrio, pero además de un diseñador negro. Kamala Harris se ha enfundado un total look de Christopher John Rogers, uno de los favoritos de algunas de las mujeres más elegantes del mundo, como Michelle Obama o Amal Clooney y de la siempre excéntrica Lady Gaga.

Para su primera aparición oficial como vicepresidenta del gobierno, Harris ha apostado por un conjunto morado compuesto por un vestido tubular de cuello redondo y abrigo a juego. Ha completado el look con unos zapatos de salón y un collar de perlas, haciendo así un guiño a su hermandad Alpha Kappa Alpha, a la que se le conoce como ‘las veinte perlas’.

Entre sus logros como 'la primera', la vicepresidenta pasará a la historia haber sido la primera mujer negra en ser fiscal de distrito en la historia de California; la primera mujer en ser fiscal general de California, la primera mujer de origen indio en ser senadora, y ahora, la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ser elegida como vicepresidente de uno de los partidos políticos más importantes de EEUU.