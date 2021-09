Ese vestido de Zara que llevas viendo desde hace una temporada lo lleva Melissa Villarreal y confirma así la tendencia 'cut out' más esperanzadora.

Cecilia Franco

Suele pasar que cuando una prenda tiene todas las papeletas para convertirse en viral, no tarda demasiado tiempo en reinar y hasta, incluso, coronarse como el vestido favorito de las 'influencers'. Esta primavera el color verde esperanza tuvo todas consigo, hasta tal punto que uno de los vestidos más deseados de Zara era verde y con detalles 'cut out'. Qué raro, ¿verdad? Lo cierto es que no nos pilló por sorpresa y parece que, a pesar de las diferentes versiones actuales, el original aún sigue conquistando armarios como el de Melissa Villarreal.

Para empezar, vamos a contextualizar. ¿Recuerdas ese vestido verde con detalles 'cut out'? Ese diseño básico verde que voló en Zara. Primero lo llevó Lucía Bárcena con unas alpargatas, después Erea Louro… Y muchas otras 'influencers' que confirmaron todas nuestras sospechas.

Estarás con nosotras que no hay nada como esa esencia original, y así lo ha demostrado Melissa Villarreal. Nos gusta volver a los orígenes. Sí, las nuevas versiones en otros cortes y colores están genial, pero las 'influencers' lo tienen claro y el vestido verde 'cut out' de Zara se queda en nuestro armario en todas sus versiones.

Sin embargo, por mucho que deseemos con todas nuestras fuerzas el retorno de la idea original de ese diseño, todas conocemos el funcionamiento de Zara, evoluciona sin descanso y nuestra adaptación es indispensable. Lo importante es que entre las tendencias aún se encuentran los vestidos verdes con detalles 'cut out'. Entonces, ¿por qué no hacer viral nosotras sus nuevas versiones? Con esto 'fashionistas', problema solucionado.

Melissa Villarreal llegó a tiempo para conseguir el vestido viral, ya que si rastreamos la web de Zara vemos que no está disponible. Pero, a pesar de todo, no hay por qué preocuparse porque (a pesar de que deseemos el original) encontramos en tienda estos diseños versionados que, por cierto, son preciosos, (muy, muy similares) y nunca se sabe, pero a lo mejor acaban alcanzando el nivel de fama del original. ¡O la superan!

Estas dos opciones que propone Zara en la actualidad, la versión de lino y escote 'halter', o la de punto y tirantes, te encantarán si eres fan incondicional del vestido más famoso de Instagram. ¡Arrasarás!