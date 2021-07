La última adquisición de la 'influencer' es un cinturón en tono verde oliva que vas a necesitar si eres de las que adora añadir complementos sorprendentes a tus 'outfits'.

María Viéitez

No nos cansamos de consultar los perfiles de nuestras 'influencers' favoritas en busca de las últimas tendencias, y ellas no se cansan de sorprendernos. Una de las últimas y más habituales en acaparar toda nuestra atención con uno de sus posts ha sido Melissa Villarreal (@melissavillarreal), que nos ha enseñado un complementos que bien podría convertirse en el más estiloso y versátil del verano.

La pequeña de las hermanas Villarreal nos tiene acostumbrados a looks sencillos pero muy elegantes y sofisticados, siempre con un aire muy relajado y natural. La 'influencer' española no se complica la vida y ese es, precisamente, su truco para triunfar siempre. El 'keep it simple' es la norma que mejor le funciona. Pero, además, algo que la caracteriza es que sabe añadir complementos a sus 'outfits' que los convierten en espectaculares: collares chocker, chalecos de escándalo o bolsos que consiguen transformar el look por completo. Pues lo ha vuelto a hacer una vez más, en esta ocasión con un cinturón que promete darle un giro de 180 grados a cualquiera de tus estilismos.

Se trata de un cinturón de cuero de la última colección de la marca española Uterqüe, una línea que, según los diseñadores, está inspirada en el cuidado y la atención a los pequeños detalles. Puedes encontrarlo en su página web por 79 euros.

Este cinturón de faja fabricado en piel se ajusta a la cintura con una hebilla en color dorado situada en la parte superior, de manera que el resto de la pieza reposa sobre tu cuerpo y caderas modelando tu silueta en forma de reloj de arena. Tiene una anchura de unos 14 centímetros y ha sido fabricado, según se indica en su página web, con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La piel ha sido tratada en curtidurías certificadas por el Leather Working Group, que utilizan fuentes de energía renovables.

Esta pieza con la que posa Melissa Villarreal es de color verde oliva, pero puedes encontrar en la web de Uterqüe otros modelos similares en tonos marrones y negros. Aunque hemos de confesar que este es nuestro favorito ya que es un tono muy fácil de combinar con los colores que solemos vestir en verano. Ella lo ha combinado con un pantalón de lino en color crudo y un top blanco asimétrico con tirante en uno de sus hombros. Para completar el look, añadió un bolso en tono beige.