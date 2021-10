La camisa blanca más especial la ha encontrado Melissa Villarreal en Zara y es pura fantasía para esos frenéticos días de oficina.

Cecilia Franco

La camisa blanca se puede decir que es LA prenda por excelencia. Todo un icono de nuestro fondo de armario que nos ha salvado de más de un apuro. Sin embargo, como todo en la vida, la moda avanza y las camisas blancas también lo hacen con sutiles diseños bordados, como la opción que nos propuso Sara Carbonero, y con una versatilidad infinita. ¿Crees que tienes la camisa blanca más original y bonita en tu armario? Eso es porque no te has colado en la cuenta de Instagram de Melissa Villarreal y no has visto el diseño de Zara más sofisticado del momento.

¡Atención, atención! Nosotras desde que hemos descubierto este diseño, sentimos una necesidad incontrolable. Puede que pienses que estamos exagerando, pero de verdad que esta camisa blanca merece un reconocimiento por dos razones. Una, por ser y existir una camisa blanca versionada, y dos, porque incluye una de las tendencias más repetidas entre las 'influencers' más 'top'.

Y sí, hablamos de las plumas. El detalle de las plumas es algo que venimos viendo de un tiempo a esta parte en pasarela y que nuestras tiendas no han tardado en adaptar a los básicos de armario que ya han conquistado a las que más saben de moda. Lucía Bárcena se convirtió en al invitada matrícula de honor, pero ya desde ese momento te avisamos que se trataba de una prenda que también podrías llevar de forma más relajada, y aquí va el ejemplo.

Melissa Villarreal que adora los looks básicos transformados a base de complementos, ahora nos versiona la joya de la corona de Zara (69,95 €) con un look 'working girl' basado en unos pantalones negros y blazer 'oversize'. Una combinación perfecta para los frenéticos días de reuniones en el trabajo con la que demostrarás el poder de las prendas de fondo de armario.

Las camisas blancas con detalles especiales que te enamorarán Ver 10 fotos

-Este conjunto de lino (en rebajas) de Melissa Villarreal confirma que adorarás 'la vie en rose'.

-Melissa Villarreal confirma que necesitas el vestido viral de Zara en todas sus versiones.

¿Estás preparada para arrasar? Esta camisa blanca, con el detalle de las plumas en las mangas en un tono rosa, se convierte en la prenda que elevará cualquier look para ese día a día o para una ocasión especial, ya sea una boda, evento o cena especial de cumpleaños. De nuevo, Zara se las ha ingeniado para que volvamos a caer rendidas en la esencia de las camisas blancas. ¡Sencillamente, la adorarás por encima de todas las cosas!