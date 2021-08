Necesitarás el bañador 'glitter' multicolor de Melissa Villarreal antes de que termine el verano y caerás rendida, definitivamente, al mundo más colorido que arrasa en las redes.

Cecilia Franco

Instagram es algo parecido a una pasarela costera que nos provoca unas ganas inmensas de sumergirnos en un enorme 'chapuzón'. Playa o piscina, nos da igual, lo importante es combatir el calor con lo mejor en moda baño y, en eso, es todo una experta Melissa Villarreal. Porque amigas, si pensabais que ya teníais la colección de baño definitiva de la temporada, aparece la 'influencer' con un bañador 'glitter' multicolor para demostrarnos lo contrario.

Melissa Villarreal este verano nos está descubriendo verdaderos tesoros. Y no solo estamos haciendo referencia a las localizaciones donde se encuentra, sino más bien a los looks que muestra en cada una de ellas. Lo cierto es que, cuando pensamos que un look es insuperable, vuelve a dejarnos sin palabras con otro aún más sofisticado.

-El bikini más favorecedor y versátil del verano lo ha encontrado Melissa Villarreal en Brownie (¡y está de rebajas!).

-El vestido floral de Brownie de Melissa Villarreal es ideal para sobrellevar el verano en la ciudad.

"Chilling in the pool". Y si hace unos días nos enamoraba con el bañador bicolor apostando por la tendencia minimalista, ahora opta por sumergirse en el mundo más deslumbrante y colorido para disfrutar de una tarde relajante de piscina con amigas.

Aunque ya sabemos que a Melissa Villarreal los colores y las prendas más especiales son su mayor fantasía y debilidad, lo confirmamos con el conjunto de lino 'la vie en rose' o el vestido 'boho' que nos favorece a todas, es cierto que hasta que no hemos visto su última propuesta, no hemos arriesgado con los colores más vivos.

Porque en los pequeños detalles está la clave del éxito, gracias a ella sabemos que los complementos marcan la diferencia, y en los bañadores la clave del éxito la encontrarás en los diseños de colores más deslumbrantes, en sentido literal. ¿Qué nos ha llevado a pensar esto? El último bañador que luce Melissa Villarreal en una preciosa terraza con vistas donde el mundo 'brilli' prevalece.

Un diseño fantasía multicolor ideal si quieres animarte con el juego de colores. Azul, rojo, blanco, dorado… Cuadradito a cuadradito adorarás este diseño de la firma Ewigem que encontrarás por 95 €. Una firma inspirada en formas de vivir y, con un estilo atemporal, desenfadado y femenino que nos ha conquistado. ¿Quieres hacerte con el bañador más 'instagrameable'? Necesitas diseños 'glitter' como el que nos propone Melissa Villarreal. ¡Diferente, versátil y deslumbrante!