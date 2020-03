El espectacular vestido negro con mangas globo con el que Melania Trump presume de elegancia

Lección de estilo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Melania Trump continua imparable con su agenda como primera dama de los Estados Unidos. Mientras su marido, Donald Trump, se encuentra inmerso en la campaña electoral del país, ella ha acudido a la entrega de los 'International Women of Courage Award' en la que se ha galardonado a doce mujeres que demuestran con su coraje, esfuerzo y actitud que un nuevo futura para la mujer es posible.

Durante el evento, hemos podido comprobar cómo el armario de Melania Trump continúa imparable después de una visita a la India en la que quedó claro que es una de las primeras damas más elegantes. Para esta ocasión, la esposa del presidente de los Estados Unidos se ha decantado por un vestido de corte midi en color negro cuyas mangas fluidas le otorgan un movimiento que lo es todo.

Perteneciente a la colección fall 2019 de la firma Akris, la primera dama de los Estados Unidos ha optado por dejar sus piernas al descubierto y lucir unos salones (también en negro) de su adorada firma Christian Louboutin. En pasarela, este vestido pudo verse en versión azul marino y era lucido por la modelo con unas botas altas (acortando así la figura) y coordinado con una riñonera.

Un diseño que ya no se encuentra disponible, al pertenecer a una colección pasada. Sin embargo, este nuevo look de Melania Trump nos ha vuelto a recordar que los vestidos negros no tienen por qué ser aburridos La clave está en escoger modelos que tengan un punto diferente, como este de Akris. Sus mangas globo le confieren un toque glamuroso con el que no hace falta que nos compliquemos la vida con accesorios para animarlo.

Además, su cuello alto es ideal para esta época del año, ya que combinado con un abrigo, no tendremos que hacer uso de bufandas o fulares.