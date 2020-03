Melania Trump vuelve a confiar en el vestido 'navy' con el que más alabanzas ha recibido

No siempre hace falta estrenar 'look'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La primera dama de los Estados Unidos ha acudido al Departamento Nacional de Justicia en Washington y ha demostrado que su armario está lleno de prendas a las que recurre no importa el tiempo que haya pasado desde que las estrenase. Así pues, Melania Trump ha decidido apostar por un vestido 'navy' que ya le habíamos visto en otras ocasiones para dar un discurso sobre la importancia de frenar el consumo de sustancias adictivas en los Estados Unidos.

Se trata de una pieza customizada en exclusiva para ella que guarda en su vestidor desde hace ya varios años. Azul 'navy', con manga francesa, cinturón y unos detalles geométricos bordados en la parte frontal, este diseño pertenece a Atelier Caito for Herve Pierre. Una firma por la que la primera dama de los Estados Unidos apuesta desde hace tiempo.

Un estilismo que llega después de que Melania Trump brillara horas antes con un vestido de corte midi en color negro cuyas mangas fluidas le otorgan un movimiento que lo es todo.

Perteneciente a la colección fall 2019 de la firma Akris, la primera dama de los Estados Unidos optó por dejar sus piernas al descubierto y lucir unos salones (también en negro) de su adorada firma Christian Louboutin. En pasarela, este vestido pudo verse en versión azul marino y era lucido por la modelo con unas botas altas (acortando así la figura) y coordinado con una riñonera.

Un diseño que ya no se encuentra disponible, al pertenecer a una colección pasada. Sin embargo, este nuevo look de Melania Trump nos recordó que los vestidos negros no tienen por qué ser aburridos La clave está en escoger modelos que tengan un punto diferente, como este de Akris. Sus mangas globo le confieren un toque glamuroso con el que no hace falta que nos compliquemos la vida con accesorios para animarlo.