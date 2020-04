Meghan Markle ha aparecido por videollamada durante al cuarentena y lleva un colgante que no es de eslabones ni de iniciales pero seguro que se convierte en súper tendencia

Después de los colgantes con letras o palabras completas que tanto se pusieron de moda, parece que ya tenemos nueva temática estrella de cara a esta primavera: los signos del zodiaco. No es que se los hayamos visto todavía a muchos iconos de estilo, pero Meghan Markle los ha convertido en sus favoritos de la cuarentena, y ya sabemos qué pasa con todo lo que la norteamericana se pone, ya sea ropa, complementos o joyas.

Siendo justas, es la temática lo más novedoso porque el estilo de los colgantes y la forma de llevarlos mantiene la línea de las tendencias que han predominado en los últimos años: dorados, no excesivamente grandes ni llamativos, más bien delicados, y combinados, al menos dos diseños distintos, con cadenas de distinta amplitud.

La californiana, a la que vimos hace unos días por primera vez en su nuevo vecindario junto al príncipe Harry, tan solo había aparecido un par de veces durante la cuarentena de forma consciente en público. En la segunda de ellas, hace algo más de una semana, concedió una entrevista con la cadena de televisión ABC -para el programa 'Good Morning America'- para promocionar su primer trabajo en la industria audiovisual tras su repentino cambio de vida, un documental de Disney al que le ha puesto voz. En dicha aparición fue donde nos llamaron la atención los dos colgantes que llevaba, ambos de características ajustadas a las que hemos citado, similares por ejemplo a los de la exitosa colección cápsula de María Pombo y Agatha, pero con un detalle distinto: los charms de ambos collares, tipo medalla, no nos eran tan familiares.

