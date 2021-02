Por qué Meghan Markle siempre recurre a Oscar de la Renta durante sus embarazos

Los mejores looks premamá de Meghan Markle

¿No te encantan?

Desde que supimos sobre su compromiso con el príncipe Harry, Meghan Markle no ha dejado de proporcionarnos estilismos divinos que la han coronado como una de las grandes 'trendsetter' de nuestro siglo. La etapa de su embarazado también ha sido una exhibición de un armario impecable que no siempre recurría a prendas elaboradas ex profeso para embarazadas. Mira los looks más deslumbrantes de sus nueve meses encinta.