Vaya, Meghan Markle, teníamos las expectativas muy altas con tu último look antes del Megxit, pero has superado, con creces, todo lo que nos habíamos imaginado con este conjunto verde esperanza

Era su as bajo la manga.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Y a nosotras que nos da que Meghan Markle tenía más que pensando y repensando cómo iba a ser su último look antes de abandonar sus funciones como duquesa de Sussex. ¿Que por qué? Si todavía no has visto el look con el que Meghan Markle ha aparecido este mismo lunes 9 de marzo por la Abadía de Westminster con un conjunto que pasará a la historia como uno de los mejores. Elegancia, sofisticación y de color verde, ¿nos ha querido mandar un mensaje la que fuera protagonista de ‘Suits’ con el color de su vestido? De momento, se vistió de verde esperanza.

Después de deslumbrar con un espectacular y diseño minimalista rojo de noche y apostar por la moda 'low cost' de Topshop, hoy Meghan Markle se ha vuelto a coronar como la más elegante. Los últimos días han estado cargado de planes y de grandes looks, pero es más que evidente que el mejor se lo dejó para el último momento.

Por el día de la Commonwealth, los miembros de la familia real británica se reunieron en la Abadía, donde coincidieron también con el príncipe Guillermo y Kate Middleton, y el conjunto de Meghan estaba más que a la altura de las circunstancias. Escogió un vestido verde color esperanza drapeado y asimétrico con capa, de largo midi, firmado por Emilia Wickstead, que combinó con un tocado de William Chambers, un bolso de Gabriella Hearst y zapatos nude de Aquazzura.