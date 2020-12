Una chaqueta con mangas abullonadas de efecto cuero es justo lo que necesitas.

Cecilia Franco | Woman.es

El 'street style' nos tiene conquistadas, eso es algo que no podemos negar, pero Instagram no se queda atrás. Megan Montaner y sus looks elegantes son pura inspiración para estas fiestas y, gracias a ella, esta Navidad querrás hacerte con una chaqueta efecto cuero con mangas abullonadas.

A través de Instagram, nuestras celebrities favoritas nos inspiran con looks de fiesta diferentes y eso nos encanta. Pensábamos que íbamos a estar perdidas con los outfits para Nochevieja y, sin embargo, lo tenemos todo controlado.

-Las novedades de Zara con sabor a fiesta de las que tú también te vas a enamorar.

-El mejor look de la Navidad 2020 lo tiene Mery Turiel con un top de terciopelo.

Megan Montaner es inspiración pura. Deslumbró con el vestido negro en su visita a 'El Hormiguero' y, como no podía ser menos, sus 'beauty looks' nos tienen siempre embelesadas. La actriz lo tiene claro, la sencillez es justo lo que prevalece y el efecto cuero la tendencia que perdura y triunfa.

Olvídate de los vestidos. Estas fiestas triunfarás con un dos piezas, y no precisamente hacemos referencia a un traje, sino a un pantalón de traje y una chaqueta impactante, por supuesto, efecto cuero.

El cuero está arrasando, ya nos lo avisó Megan con su 'total look' de cuero más cañero. Y ahora te preguntarás, ¿cómo crear un look elegante con una prenda tan cañera? Solo hay que ver el 'lookazo' que ha creado la estilista Sonia Hernández para Megan Montaner y decir sí esta Navidad al efecto cuero.

Megan ha lucido un look que mezcla lo cañero y la elegancia más 'chic' con un pantalón de crepe en blanco de The 2nd Skin Co (510 €), una chaqueta efecto cuero con mangas abullonadas de Antik Batik (190 €) y stilettos de charol con detalles de metacrilato de Excelsus (590 €).

Opta por este look para arrancar este año 2021 por todo lo alto. ¿No tienes claro aún qué ponerte esta Nochevieja? Una chaqueta o blusa especial, pantalón de pinza o, si lo prefieres, vaqueros y 'taconazos' es justo lo que necesitas.