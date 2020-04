Máxima Zorreguieta apuesta por un mono de invitada para conseguir un “lookazo” y, además, ha añadido un cinturón para marcar curvas para una vídeollamada

Ha derrochado estilo con un look de lo más primaveral.

Woman.es

Que estemos en casa confinadas, no significa que tengamos que dejar de lado las cosas que nos gustan. Hay quien se ha aficionado durante estos días a cocinar, otros han retomado la lectura y otros matan el tiempo ‘muerto’ hablando con sus familiares y amigos por vídeollamada. Día del Rey 2020, el rey Guillermo de Holanda y Máxima han protagonizado un simpático posado con sus tres hijas y han realizado vídeollamadas con sus familiares. Y, como era de esperar, el look de la reina holandesa era de 10. La argentina en ningún momento baja la guardia.

La familia real holandesa, junto con sus hijas, la princesa Amalia , la princesa Alexia y la princesa Ariane han celebrado el 53 cumpleaños del rey en su residencia en La Haya con la compañía de sus seres querido a través de una videollamada, como la princesa Beatriz , el príncipe Constantino Cristóbal , la princesa Lorenza, entre otros familiares.

Máxima de Holanda ha vuelto a dar una lección de estilo con un mono con estampado de flores, de pernera ancha -perfecto para estilizar- que ha combinado con unos zapatos con plataformas color rojo y un cinturón con el que ha marcado curvas. Espectacular.

Las tres hijas de la pareja han compartido protagonismo con su madre, que han lucido looks muy primaverales. Amalia, con un vestido amarillo 'off the shoulder' y sandalias de tiras; Alexia, con un LBD y Ariane con un traje azul cielo.