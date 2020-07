Máxima de Holanda imita (con éxito) uno de los looks working girl de la reina Letizia con pantalón culotte, blusa blanca y salones

Menos es más.

Woman.es

Pero, oye, qué ven nuestros ojos.. ¡Que Máxima de Holanda se ha marcado un lookazo que parece sacado el armario de la reina Letizia! A ver, complicado no era porque junto con la reina Letizia, Máxima de Holanda es una de las ‘royals’ con más estilo del mundo. Eso sí, no podríamos decir que sus armarios son clónicos. La soberana patria está a la última en tendencias, mientras que la argentina prefiere las prendas más atemporales, pero, como quien no quiere la cosa, han coincido con un look que parece calcado. Máxima de Holanda ha acudido a un evento en Doorn, que es muy similar a otro que lució la reina Letizia allá por 2018.

Dos años atrás, la soberana española presidió el acto organizado por la AECC con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, donde se hizo entrega de las Ayudas a la Investigación en Cáncer y los galardones "V de Vida" 2018 con un look atemporal y elegante.

Entonces se enfundó entonces unos pantalones culotte azul marino que combinó con un top blanco y remató con unos stilettos de Magrit de estampado de serpiente.

Este miércoles, parecía que habíamos vivido un ‘deja vú’ cuando vimos aparecer a la reina holandesa. Apostó por el mismo tipo de combo que la reina Letizia, con la única diferencia de los zapatos, que Máxima fue más sobria y en lugar del estampado animal optó por unos salones negros.

Sea cual sea tu favorita, de lo que no cabe duda es de que las dos han derrochado estilo.