La mascarilla de 'Friends' que está causando furor en Estados Unidos

Se veía venir.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Estados Unidos fue uno de los primeros países en recomendar de manera casi obligatoria el uso de mascarillas por parte de sus ciudadanos para intentar frenar la expansión del coronavirus. Una recomendación que inmediatamente hizo que las existencias de mascarillas (sanitarias y no profesionales) se agotasen. De ahí que las autoridades permitiesen el uso de pañuelos, bandanas, bufandas, fulares... Cualquier medida de protección es poca.

Sin embargo, y como ya parece que vamos saliendo de este confinamiento poco a poco, hay firmas de moda que se están preparando para que cuando salgamos a la calle lo hagamos con un poco de alegría y con un guiño divertido. Así pues, la web de moda online 'HOT TOPIC', que cuenta con una sección dedicada a la serie de televisión 'Friends', no ha dudado en lanzar una mascarilla de color negro con el logo de 'Friends'.

Una pieza que se encuentra ahora mismo en pre-venta y que tiene un precio de 14,90 dólares. ¿Podemos comprar desde Europa? ¡Sí! Además, si te das prisa podrás tener un 30% de descuento si utilizas el código HT30. Lo único es que tendrás que esperar un poco para recibirla en casa ya que los envíos no empezarán hasta finales de mayo, principios de junio.

¿No sabes cómo desinfectarla? Tranquila que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social ha difundida una guía que explica de forma breve y concisa las tres opciones por las que podemos apostar.

Y la verdad es que dentro de todo lo malo que nos ha traído el coronavirus, hemos de decir que poder volver a ver los episodios de 'Friends' en HBO Max a partir del próximo 27 de mayo es algo que nos anima bastante, las cosas como son.

Aunque realmente si hay algo que nos hizo muchísima ilusión fue saber que podríamos asistir al rodaje del episodio especial que están preparando todos sus actores. Fueron ellos mismos quienes lo desvelaron a través de sus respectivos perfiles en Instagram, donde compartieron la mecánica para poder hacerlo que no es otra que mostrar su lado más solidario.

El objetivo no es otro que conseguir que cuantas más personas pongan su granito de arena en la plataforma 'All in Challenge', en la que se recauda dinero para el Fondo de Alimentos de Estados Unidos que va en favor de las personas más necesitadas, por lo que piden la colaboración de todos los seguidores de la serie. Quienes participen en esa iniciativa entrarán en el sorteo de una invitación para 6 personas que les permitirá asistir a la grabación además de conseguir un pase VIP para el tour de 'Friends' que Warner organiza en sus estudios desde hace años.