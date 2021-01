Perfecta, además, para la primavera

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Desde que la tendencia comfy llegó a nuestras vidas, las sudaderas son una prenda más que necesaria en todos nuestros looks (y no solo de los de gimnasio). Las sudaderas son , en definitiva, una prenda para looks con personalidad y de estilo comfy, pero que depende de cómo la combines es capaz de ser la protagonista del look más chic y arreglado para cualquier ocasión especial. No hay influencer que no tenga una y Marta Vidaurreta nos ha descubierto una firma española que nos tiene enamoradas.

La influencer ya cuenta con casi 170.000 seguidores y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva. Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Marta Vidaurreta además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama como Prada.

En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Pull & Bear, Mango… que coordina con el gusto de las influencers que superan el millón de seguidores. Además alimenta sus redes no solo con looks, también comparte momentos en sus amigas, nos descubre los restaurantes más top…



En una de sus fotos de Instagram ha lucido una sudadera de la firma española La Mar_, que cuesta 82€. Blanca y con bordados en azul turquesa, es perfecta para combinar con vaqueros, como lo ha hecho Marta Vidaurreta.