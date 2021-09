Tan solo tendrás que elegir un modelo satinado, mini y de escote en pico como este de Zara.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Llevamos más de un año y medio con nuestras prendas de fiesta colgando aburridas de sus perchas en nuestros armarios y, después de tanto tiempo sin eventos en el radar, es normal que estemos deseando recibir invitaciones a las bodas, bautizos y comuniones que no se han podido celebrar en estos meses. Es más, nuestras ganas de fiesta son tales que ya tenemos incluso algún esbozo de lo que queremos ponernos en los diferentes compromisos que surgirán estas navidades. Sí, sí, por increíble que parezca en nuestro particular wishlist ya hemos incluido algún que otro outfit para Nochevieja, así de previsoras somos nosotras.

Por eso, cuando esta mañana hemos hecho un repaso por los looks de todas las influencers que han acudido a la inauguración de la finca Jazmines en Segovia, que es perfecta para todo tipo de celebraciones, no hemos podido evitar fichar un montón de looks para nuestros compromisos de invitada. Por supuesto, no podríamos dejar de incluir los envidiables looks que nos han regalado María Pombo y María Fernández-Rubíes en el evento, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en otro que también nos ha enamorado.

Hablamos por supuesto del look con vestido camisero satinado de Marta Lozano, con el que no solo ha demostrado que la elegancia no está reñida con la sencillez, sino que además es el ejemplo perfecto de cómo triunfar con un estilismo low cost. Y es que, el vestido en cuestión pertenece a la nueva temporada de Zara, está disponible en tallas que van desde la XS a la XL, y tiene un precio de 29,95 euros.

La influencer completa el look con el bolso Serpenti de Bulgari, un cinturón de cadena de Maiyo y zapatos de Alexander Wang.

Imaginamos que ella también habrá cogido alguna que otra idea de look de fiesta al ver los modelitos elegidos por algunas de sus compañeras, aunque lo más seguro es que esté centradísima en buscar vestidos de novia, ya que este verano se ha prometido con su novio Lorenzo Remohi. La influencer quiso compartir este bonito momento a través de su cuenta de Instagram, donde mostró a sus casi un millón de seguidores el emocionante momento de la pedida cuando su pareja se arrodilló para mostrarle el anillo y pedirle matrimonio en alta mar con una preciosa puesta de sol en Jávea, el sitio favorito de ambos.