Marta Hazas, colaboradora de Pablo Motos volvió a demostrar que es todo un icono de estilo con un conjunto formado por camiseta sin mangas con hombreras y pantalones capri.

CARMEN RAYA

Lo ha vuelto a hacer. Marta Hazas ha vuelto a demostrar que la elegancia corre por sus venas acudiendo a presentar su sección en 'El Hormiguero' con un dos piezas que nos ha encantando. Porque si algo adora Marta Hazas es la comodidad de sentirse ella misma con las prendas que elige. Y aunque en ocasiones la vemos presumir de sensualidad con vestidos que le quedan como un guante, para su última visita a 'El Hormiguero', la también actriz ha decidido apostar por un look algo más, podríamos decir, 'working'.

Para una noche en la que también había ido a divertirse a 'El Hormiguero' Eva González (después hablaremos de su look), Marta Hazas se ha decantado por un estilismo en tonos tierra y tejidos fluidos (todo de Esprit) que nos ha chivado ella desde su cuenta de Instagram y que después hemos podido ver en la cuenta de Montse Nieto, estilista del programa.

Un conjunto perfecto que aúna dos tendencias veraniegas a las que seguro que te apuntas: las camisetas sin mangas y los pantalones capri. Además, como puedes apreciar en la imagen, las dos prendas de Marta no son exactamente del mismo color aunque si de la misma tonalidad y ese es un gran acierto. ¿Por qué?

Porque no da esa sensación de look monocolor y queda un estilismo un poco más divertido (que para algo está en 'El Hormiguero'). Pero en una noche en la que la invitada fue Eva González, no podemos dejar de hablar del look con el que nos enamoró.

La presentadora de televisión y modelo escogió para la ocasión un conjunto formado por un top caja sin mangas negro con transparencias a juego con una minifalda del mismo tejido.

Una entrevista en la que la presentadora de televisión habló de muchas cosas, pero sin duda lo que más llamó la atención fue su tremendo sentido del humor. En uno de los momentos de su divertida aparición, Pablo Motos le preguntó si se subiría en un avión pilotado por su marido, Cayetano Rivera, ya que convertirse en piloto es la nueva afición del torero.

"Una es miss, pero no es tonta", le contestó al conductor del programa con una carcajada que se contagió rápidamente por plató. Una visita en la que también aseguró que una vez al coger el AVE se equivocó y en vez de en Sevilla terminó en Barcelona. Si algo queda claro es que Eva González sí que sabe cómo enganchar a la audiencia con sus anécdotas.