Marta Carriedo ha fichado en H&M la falda midi que mejor queda con botas y con la que podrás derrochar estilo incluso en Nochevieja

Nos hemos enamorado de su conjunto.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Las faldas midi se han convertido en una de esas prendas versátiles y mira que al principio todas estábamos algo reticentes a la hora de llevarlas. “¿De verdad que con este largo, que no es ni largo ni corto, voy a poder estar guapa?”, era la pregunta que nos hacíamos muchas hace unas temporadas cuando empezaron a ponerse de moda las faldas midi. ¡Pues claro que sí, ¿o no has visto los looks que crean con ellas Marta Carriedo, que son bajitas?Y ha sido precisamente a Marta Carriedo a quien le hemos fichado la falda midi de la que nos hemos enamorado.

Las faldas midi nos han conquistado. Por un lado, en verano las puedes usar, con una camiseta, una blusa o un crop top, como el invierno, con un look por capas con un jersey grueso o de cuello perkins e incluso con una blusa, unas botas y un abrigo de paño. ¡Será por opciones!

Marta Carriedo ha optado por un modelo de H&M con estampado de leopardo con tejido satinado y a la venta en la web de la firma por 24,99 €. La ha combinado con un chaqueta de punto de Polin et Moi, unas botas de piel negras de caña alta de Mango, que cuestan 119,99€.