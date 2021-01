Converse y prendas básicas de fondo de armario, el 'mix' perfecto.

Cecilia Franco

Los looks 'total black' o la combinación 'black & white' son siempre un acierto. Y si no que se lo digan a María Valdés. La influencer nos propone dos looks con Converse y ese juego 'black & white' que nos encanta, perfecto para esos días en los que no sabes qué ponerte.

Sus seguidores lo tienen claro y nosotras también. María Valdés siempre acierta, se ponga lo que se ponga nos encanta y sus propuestas son excelentes para esos días en los que la inspiración no llama a tu puerta.

Eres de las que siempre está al tanto de las tendencias, pero de pronto un día te levantas, te pones frente al armario y nada te combina. Te suena, ¿verdad? La solución siempre es ir a los básicos de armario y con estos te aseguramos que resolverás tu problema. Bueno no te lo aseguramos nosotras, no hay más que observar el Instagram de María Valdés para confirmarlo.

Ella nos ha enseñado los trucos para llevar unas Converse en invierno y ha conseguido que por fin nos olvidemos de los vaqueros con unos pantalones pinza. Ahora, confirmamos que las Converse son su calzado 'fav' más versátil gracias a sus últimas propuestas: dos looks cómodos con Converse 'total black' y otro 'black & white' perfectos para el día a día.

En el juego 'black & white' María ha optado por unos pantalones campana negros de El Corte Inglés, camiseta blanca con letras negras de GAP, jersey blanco y complementos en negro.

Como segunda opción nos propone un look de pantalones efecto cuero, bolso de mano en negro tipo saco y jersey negro. En ambos looks opta por las joyas en tono dorado y 'lookazo' a la vista.

Con María Valdés confirmamos que ya nos tienes excusas. Hazte con unas Converse, combina con prendas en blanco y negro. ¡Y listo!