Es todo una fuente de inspiración.

Cecilia Franco | Woman.es

Sabíamos que iba a suceder y nuestras previsiones no están fallando. El pequeño de María Pombo va cobrando gran protagonismo en la cuenta de Instagram de su mamá, con tan solo un mes de vida, y sus looks con patuquitos de ganchillo ya nos están robando el corazón. A pesar de todo, y junto al nuevo 'prota', María no pierde su esencia y nos vuelve a conquistar en su última publicación con un look 'black & white' y los vaqueros 'wide leg' más deseados de Zara.

-Sara Carbonero vuelve al trabajo con los pantalones vaqueros que nunca pensaste que volverías a ponerte.

-Tamara Falcó ha encontrado la alternativa más elegante a los pantalones vaqueros en los estantes de Zara.

María Pombo desde que se convirtió en mamá no deja de sorprendernos. Además de mostrarnos cómo está llevando la recuperación postparto, el pequeño Martín acapara todas nuestras miradas. Sus looks con patuquitos, ranitas de cuadros vichy y chaquetitas en versión mini es lo más tierno que podrás ver en el día y todo una fuente de inspiración para las futuras mamis, ¡se está convirtiendo en un 'trend setter'!

Lo cierto es que, aunque Martín y sus looks protagonicen sus stories, la influencer conquista a sus seguidoras con un pantalón de su tienda 'fav' que estiliza la figura. Ya nos adelantó que la versión 'wide leg' de los pantalones de cuero eran los más favorecedores y ahora, de nuevo, opta por unos 'wide leg' vaqueros de Zara y nos ha terminado de convencer. ¡Los pantalones de pata ancha arrasan en el 'street style'!

Todo lo que se pone y todo lo que dice lo convierte en oro. Ella apuesta por un pantalón y automáticamente consigue agotarlo en tiempo récord, sus looks son los más deseados y sus truquitos 'fashion' nos dejan impresionadas. Es todo una 'it-girl' que arrasa por donde pasa y, en esta ocasión, y con el permiso del pequeño Martín y sus tiernos looks, no iba a ser menos con esta tendencia 'oversize'.

En su último post ha optado por un clásico que nunca falla, la combinación en blanco y negro de cárdigan de cuadros 'oversize' de & Other Stories (129 €), bolso tipo acolchado de Saint Laurent y pantalones con detalles rotos 'wide leg' de Zara (29,95 €). Con este tipo de pantalones lograrás olvidarte de los clásicos pitillo ya que sientan bien a todas y estilizan mucho la figura. Apuesta por los 'wide leg' y arrasa.