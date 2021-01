María Pombo tiene el truco para saber si unos pantalones son de tu talla sin probártelos

Muy útil para tiempos de coronavirus.

Clara Hernández | Woman.es

Probadores cerrados, aforos limitados... El probarte en tienda los pantalones que has fichado para comprobar que son de tu talla suele ser tedioso en temporada de rebajas pero la cosa se complica en época de coronavirus, cuando además no nos gusta pasar mucho tiempo en espacios cerrados. Tanto si es por estas razones como porque simplemente te da pereza empezar a ponerte y quitarte ropa (especialmente ahora que vamos vestidas con varias capas), te recomendamos un truco que acabamos de conocer gracias a María Pombo. Y que, aunque no está demostrada científicamente su eficacia, ella asegura que le funciona. Anota.

Si te ha gustado un pantalón de la tienda y no quieres probártelo, lo único que tienes que hacer es rodear con la cinturilla del pantalón (abrochada) tu cuello.

"Si no te llega, es que te queda pequeño. Si te rodea todo el cuello entero y te llegas a tocar los extremos, es tu talla", concluye la instagrammer. ¿A que es fácil?

En el 'stories' donde revela este sentillo 'tip', María lleva la 'shacket' o sobrecamisa oversize de lana de cuadros camel y negra que termina con flecos con la que ya nos enamoró el pasado mes de diciembre y que pertenece a la firma Sandro París (y que, atención, está rebajada. Su precio actual es de 297 euros y originalmente costaba 425 euros).

La lleva puesta sobre jersey de cuello alto en color crudo con pantalón estrecho (esta prenda oversize queda genial, además, con leggings abrigaditos de color negro y botas a tono, un look supercómodo y perfecto para combatir las bajas temperaturas).

Además de este, la instagrammer nos ha proporcionado muchos outfit geniales durante la nevada. Entre ellos, el protagonizado por el abrigo blanco de las rebajas de Zara que confirma, una vez más, que este tipo de prendas son una de las grandes tendencias del invierno.

