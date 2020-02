El traje de 'tweed' que tiene María Pombo va a ser tu salvalooks de la próxima temporada

Con 'cowboy boots' y... ¡"lookazo" a la vista!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN. ES

Esta temporada de otoño-invierno nos está dejando tendencias maravillosas, y el 'tweed' es una de ellas. Este tejido ha protagonizado looks de todo tipo y se lo hemos visto llevar tanto a Paula Echevarría, en chaquetas preciosas, como a la mismísima reina Letizia, en vestidos fabulosos.

Y es que el 'tweed' es válido para todo tipo de ocasiones y estilismos, ¡y por eso nos gusta tanto! ¿La buena noticia? Parece ser que la próxima temporada de primavera (que ya está a la vuelta de la esquina, menos mal...) este tipo de tejido no solo seguirá presente en el 'street style', sino que te salvará más de un look. Y no lo decimos nosotras, nos lo demuestra María Pombo con su último "lookazo".

- El (facilísimo) truco para conseguir el pelo con ondas de María Pombo

- ¿Existen claves para saber sonreír en Instagram? Sí (y te las traemos aquí para que las utilices en tus 'selfies')

La 'it girl' nos ha regalado un estilismo en su último post de Instagram que, sin duda, es toda una inspiración para los días de entretiempo que están por llegar.

María Pombo luce un 'total look' de 'tweed' que pertenece a Zara y que, sinceramente, no puede gustarnos más. Se trata de un traje verde con contrastes negros, que pertenece a la nueva colección de la firma de Inditex, formado por dos piezas: chaqueta y minifalda.

Por un lado, la chaqueta es un diseño de escote en pico y manga larga, con bolsillos delanteros, cierre frontal de botones dorados y acabado desflecado. Está disponible en la tienda online por 69,95 euros en todas las tallas (desde la XS a la XXL).

Por su parte, la falda es muy cortita, con falsos botones delanteros y cierre lateral con cremallera y, al igual que ocurre con la chaqueta, cuenta con acabado desflecado. Afortunadamente, también está disponible en Zara por 29,95 euros (desde la XS a la XL).

En definitiva, el conjunto que nos muestra la influencer es perfecto para salvarnos cuando no sabemos qué ponernos. Pero, por si no nos parecía suficiente con estas dos piezas de Zara, Pombo ha hecho de este look un auténtico "lookazo" al combinarlo con unas botas cowboy altas en color negro que, seguro, ya cuentas con unas muy parecidas en tu zapatero.

Y para rematar el look, la influencer ha apostado por dar un toque de color al estilismo con un bolso rojo precioso de Bulgari.